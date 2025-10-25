Es ist vollbracht! Neuneinhalb Jahre nach dem Erfolg von Eva-Maria Brem hat Österreich wieder eine weibliche Riesentorlauf-Weltcupgewinnerin.

Julia Scheib setzt sich am Samstag beim Skiweltcup-Auftakt in Sölden in einem packendem Finale, in dem Paula Moltzan mit einem starken Lauf vorgelegt hatte, mit 58 Hundertstelsekunden durch, und gewinnt damit ihr erstes Weltcuprennen.

In einer ersten Reaktion danach fielen Scheib im ORF-Interview tausend Kilo von den Schultern: "Ich war so erleichtert, als ich es grün aufleuchten gesehen habe, und gerade in Sölden zum Saisonauftakt, es gibt, glaube ich, nichts Schöneres."

Endergebnis des Frauen-RTL in Sölden >>>

Der Lauf habe sich furchtbar angefühlt, es sei nicht mehr so leichtfüßig gewesen, wie noch im ersten Durchgang. "Aber wenn man als Letzte da oben steht, ist das, glaube ich, normal. Ich bin einfach riesig erleichtert, dass es gereicht hat", so Scheib.