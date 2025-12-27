NEWS

Ski LIVE: Super-G der Männer in Livigno

In den italienischen Alpen gibt es Speed-Action statt Besinnlichkeit. LIVE-Infos:

Ski LIVE: Super-G der Männer in Livigno Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der alpine Ski-Weltcup der Männer kehrt aus der kurzen Weihnachtspause zurück.

Im kleinen italienischen Livigno geht es am Samstag, den 27.12., mit einem Super-G weiter (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

In Gröden mussten Österreichs Speed-Asse den Schweizern und Sensationsmann Jan Zabystran den Vortritt lassen.

Können Beaver-Creek-Sieger Kriechmayr und Co. in Livigno Wiedergutmachung leisten?

Mehr zum Thema

Startliste für den Super-G der Männer in Livigno

Startliste für den Super-G der Männer in Livigno

Ski Alpin
2
Ski Alpin LIVE: Julia Scheib am Semmering auf Podestkurs

Ski Alpin LIVE: Julia Scheib am Semmering auf Podestkurs

Ski Alpin
Ski LIVE - RTL am Semmering: das Ergebnis

Ski LIVE - RTL am Semmering: das Ergebnis

Ski Alpin
Zeitplan für den Ski-Weltcup am Semmering

Zeitplan für den Ski-Weltcup am Semmering

Ski Alpin
ÖSV-Star Julia Scheib: "Vom Mindset her fahre ich um mein Leben"

ÖSV-Star Julia Scheib: "Vom Mindset her fahre ich um mein Leben"

Ski Alpin
2
Gröden-Schlappe abgehakt: ÖSV-Speed-Team ist auf Revanche aus

Gröden-Schlappe abgehakt: ÖSV-Speed-Team ist auf Revanche aus

Ski Alpin
Liensberger vor Semmering: "Kann nur positiv nach vorne blicken"

Liensberger vor Semmering: "Kann nur positiv nach vorne blicken"

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup