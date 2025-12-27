NEWS
Ski LIVE: Super-G der Männer in Livigno
In den italienischen Alpen gibt es Speed-Action statt Besinnlichkeit. LIVE-Infos:
Der alpine Ski-Weltcup der Männer kehrt aus der kurzen Weihnachtspause zurück.
Im kleinen italienischen Livigno geht es am Samstag, den 27.12., mit einem Super-G weiter (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
In Gröden mussten Österreichs Speed-Asse den Schweizern und Sensationsmann Jan Zabystran den Vortritt lassen.
Können Beaver-Creek-Sieger Kriechmayr und Co. in Livigno Wiedergutmachung leisten?