Premierensieg! Schwarz triumphiert erstmals im Super-G

Marco Schwarz bestätigt seine Topform!

Der Kärntner triumphiert beim Super-G in den italienischen Alpen in Livigno und feiert seinen zweiten Saisonsieg! Für Schwarz ist es der erste Weltcup-Sieg im Super-G.

Schwarz holt sich dabei den Rennsieg (1:10,33) vor einem Schweizer-Trio. Alexis Monney (SUI/+0,20) und Franjo von Allmen (SUI/+0,25) komplettieren das Podium. Weltcup-Dominator Marco Odermatt verpasst hingegen das Podium (4./+0,29).

Kriechmayr scheidet nach Zwischenbestzeit aus

Für die restlichen ÖSV-Läufer verläuft der vierte Super-G der Saison eher enttäuschend. Vincent Kriechmayr liegt zeitweise zwei Zehntel vor Schwarz, aber der Oberösterreicher ist bei einem Schwung im unteren Bereich zu weit rechts und scheidet aus.

Unmittelbar danach verliert RTL-Weltmeister Raphael Haaser im oberen Bereich den Außenski und landet im Fangnetz.

Nur Schwarz als Rennsieger in den Top-10

Hingegen verpasst Stefan Babinsky knapp die Top-10 (11./+0,52). Lukas Feuerstein (15./+0,85), Vincent Wieser (20./+0,90) und Daniel Hemetsberger (21./+0,93) landen ebenfalls in den Punkterängen.

Für Vincent Wieser ist es die beste Weltcup-Platzierung in seiner Karriere. Der tschechische Sensationssieger von Gröden, Jan Zabystran, kommt zeitglich mit Hemetsberger auf den 21. Rang.

Manuel Traninger (38./+1,56) und Stefan Rieser (41./+1,82) landen indes deutlich hinter den Weltcup-Platzierungen. Andreas Ploier scheidet nach einer starken Fahrt bis zum Mittelteil aus.