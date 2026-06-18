Vierjahresvertrag für Franjo von Allmen

Franjo von Allmen schließt eine langfristige Partnerschaft ab.

Er einigt sich mit Head vorzeitig auf eine Vertragsverlängerung bis 2030. "Manche Geschichten sind einfach zu schön, um zu enden", schreibt Head auf Instagram.

Head-Rennchef Rainer Salzgeber erklärt laut "Blick": "Normalerweise schließen wir mit den Rennfahrern Zweijahresverträge ab. Im Fall von Franjo war es aber so, dass er und wir eine längerfristige Lösung angestrebt haben."

Laut dem Medium sagte Christof Innerhofer gegen Ende des Winters, dass Topfahrer wie der Schweizer wohl mit bis zu 400.000 bis 500.000 Franken Fixum pro Jahr rechnen dürfen. Wie hoch die Summe bei von Allmen genau ist, bleibt geheim.

Markenwechsel kam nicht infrage

Der Ausrüster ergänzt in den sozialen Medien: "Stolz, diese Reise gemeinsam fortzusetzen. Auf weitere Siege, mehr Meilensteine und viele weitere Kapitel, die vor uns liegen. Lasst uns weiter Geschichte schreiben."

Der dreifache Olympiasieger hatte wohl Anfragen von mehreren Marken, ein Wechsel kam für den Schweizer jedoch nicht infrage. "Head bietet mir neben dem Top-Material mit Sepp Kuppelwieser auch einen absolut genialen Servicemann. Zudem hat mich diese Firma bereits unterstützt, als ich noch ziemlich weit vom Weltcup entfernt war. Deshalb wollte ich unbedingt mit Head weitermachen", erklärt er.