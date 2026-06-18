NEWS

Vierjahresvertrag für Franjo von Allmen

Der Schweizer Olympiasieger verlängert seinen Vertrag vorzeitig. Die Dauer ist durchaus überraschend.

Vierjahresvertrag für Franjo von Allmen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Franjo von Allmen schließt eine langfristige Partnerschaft ab.

Er einigt sich mit Head vorzeitig auf eine Vertragsverlängerung bis 2030. "Manche Geschichten sind einfach zu schön, um zu enden", schreibt Head auf Instagram.

Head-Rennchef Rainer Salzgeber erklärt laut "Blick": "Normalerweise schließen wir mit den Rennfahrern Zweijahresverträge ab. Im Fall von Franjo war es aber so, dass er und wir eine längerfristige Lösung angestrebt haben."

Laut dem Medium sagte Christof Innerhofer gegen Ende des Winters, dass Topfahrer wie der Schweizer wohl mit bis zu 400.000 bis 500.000 Franken Fixum pro Jahr rechnen dürfen. Wie hoch die Summe bei von Allmen genau ist, bleibt geheim.

Markenwechsel kam nicht infrage

Der Ausrüster ergänzt in den sozialen Medien: "Stolz, diese Reise gemeinsam fortzusetzen. Auf weitere Siege, mehr Meilensteine und viele weitere Kapitel, die vor uns liegen. Lasst uns weiter Geschichte schreiben."

Der dreifache Olympiasieger hatte wohl Anfragen von mehreren Marken, ein Wechsel kam für den Schweizer jedoch nicht infrage. "Head bietet mir neben dem Top-Material mit Sepp Kuppelwieser auch einen absolut genialen Servicemann. Zudem hat mich diese Firma bereits unterstützt, als ich noch ziemlich weit vom Weltcup entfernt war. Deshalb wollte ich unbedingt mit Head weitermachen", erklärt er.

Wengen-Preisgeld 2026: Das Ranking der Lauberhornrennen

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Trauer im Skisprunglager: Trainerlegende Dieß verstorben

Trauer im Skisprunglager: Trainerlegende Dieß verstorben

Skispringen
Nach Umbruch: Anna Gandler trainiert nicht mehr im ÖSV

Nach Umbruch: Anna Gandler trainiert nicht mehr im ÖSV

Biathlon
1
KAC präsentiert ersten Neuzugang für kommende Saison

KAC präsentiert ersten Neuzugang für kommende Saison

ICE Hockey League
Toronto Maple Leafs haben einen neuen Head Coach

Toronto Maple Leafs haben einen neuen Head Coach

NHL
8
Von der Süd- in die Stahlstadt: BW Linz holt Admira-Angreifer

Von der Süd- in die Stahlstadt: BW Linz holt Admira-Angreifer

2. Liga
WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Mexiko vs. Südkorea

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Mexiko vs. Südkorea

FIFA WM
Danny Röhl: Vom Analysten zum Hoffnungsträger

Danny Röhl: Vom Analysten zum Hoffnungsträger

Bundesliga
4

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Head Franjo von Allmen