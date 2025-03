Marcel Hirscher hat es jetzt auf ÖSV-Athleten abgesehen

Marcel Hirschers Ski-Marke Van Deer Red Bull hat dank mehreren Rennsiegen durch Henrik Kristoffersen und Timon Haugan bereits einen erfolgreichen Winter hinter sich.

Möglicherweise könnte sich in Person von Kristoffersen noch die eine oder andere kleine Weltcup-Kristallkugel dazugesellen. Es wäre eine starke Ausbeute für die noch junge Ski-Marke, die weiterwachsen will.

So wolle Van Deer künftig unter anderem noch mehr Skifahrer unter Vertrag nehmen. Darunter sollen sich vielleicht schon in Bälde auch die ersten Österreicher befinden.

Bislang war Van Deer nicht im Austria Ski Pool und hatte daher keine Erlaubnis, ÖSV-Athleten auszustatten. Nun habe man jedoch erste Schritte getan, um dies zu ändern.

ÖSV-Athleten sind das klare Ziel

Um in den Austria Ski Pool aufgenommen zu werden, müsse man beispielsweise Nachwuchs-Läufer ausstatten. Das ist nun geschehen. "Es ist unser Ziel, da reinzukommen. Es gibt im Frühjahr Gespräche", erklärt Van-Deer-Geschäftsführer Toni Giger gegenüber der "Tiroler Tageszeitung".

Übertrieben viele Athelten werde man deshalb jedoch nicht unter Vertrag nehmen. Es heißt Qualität vor Quantität. "Wir wollen langsam wachsen. Denn wir wollen die hohe Qualität halten", sagt Giger.

Neue Ski-Firma noch in diesem Jahr

Das ist jedoch nicht alles, was Van Deer plant. Noch in diesem Jahr wolle man in Scheffau im Tennengebirge eine neue Ski-Firma eröffnen.

"Wir produzieren momentan in Stuhlfelden, haben Büros in Thalgau, Elsbethen oder Fuschl. Das ist logistisch eine Herausforderung, in der neuen Firma ziehen wir alles zusammen. Es gibt dann kurze Wege, das bündelt die Kräfte in der hochmodernen Firma", so Giger.

VIDEO: Die 5 besten Riesentorläufer der Geschichte

Die 15 besten Skifahrer Österreichs aller Zeiten