NEWS

Ex-Kombinierer Lukas Greiderer wechselt ins Biathlon-Team

Der Tiroler beendete im Februar seine Kombinierer-Karriere. Nun übernimmt er im Biathlon-Team eine neue Funktion.

Ex-Kombinierer Lukas Greiderer wechselt ins Biathlon-Team Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lukas Greiderer hat seine Karriere in der Nordischen Kombination im vergangenen Februar am Kulm beendet.

Der 32-Jährige holte während seiner Laufbahn Olympia-Bronze (2022) und wurde Teamsprint-Weltmeister (2021).

Aktuell bereitet sich der Tiroler auf die Matura im Juni vor, danach geht es mit einem Lehramtsstudium weiter. Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, strebt er eine Rolle als Trainer an.

Ab ins Biathlon-Service-Team

Greiderer wird nach seinem Karriereende jedenfalls bald schon wieder in der Skiwelt aufschlagen und künftig im Weltcup als Service-Techniker für das ÖSV-Biathlon-Team tätig sein.

Ein entsprechendes Angebot von den Kombinierern lehnte er hingegen ab. "Das wäre doch ein wenig ungewöhnlich, wenn ich drei Monate nach meinem Abschied wieder zurückkomme", so Greiderer.

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen

#20 - Noriaki Kasai (Japan) - 17 Weltcupsiege
#18 - Andreas Widhölzl (Österreich) - 18 Weltcupsiege

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Angelt Hirscher nach Brüder-Duo?

Angelt Hirscher nach Brüder-Duo?

Ski Alpin
4
Hurricanes nur noch einen Schritt vom NHL-Finale entfernt

Hurricanes nur noch einen Schritt vom NHL-Finale entfernt

NHL
2
CHL: Das sind die Gegner von 99ers, KAC und Salzburg

CHL: Das sind die Gegner von 99ers, KAC und Salzburg

Champions Hockey League
1
"Zeit für neues Kapitel" - ÖSV-Speedläufer trennt sich von Atomic

"Zeit für neues Kapitel" - ÖSV-Speedläufer trennt sich von Atomic

Ski Alpin
3
Ski-Olympiasieger ist erstmals Vater geworden

Ski-Olympiasieger ist erstmals Vater geworden

Ski Alpin
4
Haralds ÖFB-Startelf für den WM-Auftakt

Haralds ÖFB-Startelf für den WM-Auftakt

Bundesliga
4
"Drittes Ultimatum abgelaufen" - WAC-Cuphelden klagen Prämie ein

"Drittes Ultimatum abgelaufen" - WAC-Cuphelden klagen Prämie ein

Bundesliga
11

Kommentare

Wintersport Biathlon Nordische Kombination ÖSV-Kombinierer Lukas Greiderer ÖSV-Biathlon-Team ÖSV-Biathleten