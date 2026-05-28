Ex-Kombinierer Lukas Greiderer wechselt ins Biathlon-Team

Lukas Greiderer hat seine Karriere in der Nordischen Kombination im vergangenen Februar am Kulm beendet.

Der 32-Jährige holte während seiner Laufbahn Olympia-Bronze (2022) und wurde Teamsprint-Weltmeister (2021).

Aktuell bereitet sich der Tiroler auf die Matura im Juni vor, danach geht es mit einem Lehramtsstudium weiter. Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, strebt er eine Rolle als Trainer an.

Ab ins Biathlon-Service-Team

Greiderer wird nach seinem Karriereende jedenfalls bald schon wieder in der Skiwelt aufschlagen und künftig im Weltcup als Service-Techniker für das ÖSV-Biathlon-Team tätig sein.

Ein entsprechendes Angebot von den Kombinierern lehnte er hingegen ab. "Das wäre doch ein wenig ungewöhnlich, wenn ich drei Monate nach meinem Abschied wieder zurückkomme", so Greiderer.