ÖSV-Speedspezialist Felix Hacker verkündet die Trennung von seinem Ausrüster Atomic.

"Nachdem ich fast mein ganzes Leben mit Atomic verbracht habe, wollte ich mich für die unglaubliche Unterstützung und die Partnerschaft über die Jahre bedanken", schreibt der 26-Jährige auf Instagram.

Dazu ergänzt er: "Jetzt ist es Zeit für ein neues Kapitel." Auf welchen Skiern Hacker nächsten Winter zu sehen sein wird, ist noch offen.

Vizestaatsmeister in der Abfahrt

Sein Weltcup-Debüt gab der Kärntner 2023 in Bormio im Super-G. Sein bestes Weltcup-Ergebnis erzielte er ein Jahr später an gleichem Ort mit Rang 14. Bisher fuhr er drei Mal in die Punkteränge.

Zuletzt hatte der Österreicher immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

Im vergangenen Winter sicherte er sich bei den Österreichischen Meisterschaften in der Abfahrt den zweiten Platz, sonst ging er meist im Europacup an den Start.