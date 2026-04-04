-
Wer ist die Slalom-Queen?3er-Gondel
-
Wer ist der größte Slalomläufer aller Zeiten?3er-Gondel
-
Wie sieht die Zukunft der Winterspiele aus?Standpunkt
-
Tierlist: Die rot-weiß-roten Magic Moments bei Olympischen Winterspielen3er-Gondel
-
Droht Österreich ein Olympia-Dämpfer?Standpunkt
-
Die Könige der Abfahrt?3er-Gondel
-
Streif am Limit: Wie gefährlich darf Spektakel sein?Standpunkt
-
Ranking: Rückblick auf die Sportmomente 2025Sonstiges
-
Ist Marcel Hirscher der Ski-GOAT?Standpunkt
-
Julia Scheib: Österreichs neue Seriensiegerin?3er-Gondel
Slalom-Spezialistin sechs Monate out
Die 28-Jährige hatte die ganze Saison über mit Schmerzen zu kämpfen - nun unterzog sich Martina Peterlini der nötigen OP.
Weltcup-Läuferin Martina Peterlini wurde am Donnerstag erfolgreich am rechten Knie operiert.
"Meine liebe Sehne, jetzt kannst du endlich heilen", schrieb die 28-jährige Italienerin, die nun frohen Mutes in die Zukunft blickt, auf Instagram.
Peterlini litt bereits seit mehreren Jahren unter Knieschmerzen, nachdem sie sich 2021 einen Riss des Kreuzbandes, des Meniskus und des Seitenbandes zuzog.
Mit Schmerzen zu Olympia
Im September 2025 wurde die Slalom-Spezialistin abermals am lädierten Knie operiert, dennoch schaffte sie es, sich für Heim-Olympia 2026 zu qualifizieren. Peterlinis bestes Ergebnis in der vergangenen Weltcup-Saison war ein zehnter Platz beim Slalom in Kranjska Gora.
Dank der neuerlichen Operation will sie künftig schmerzfrei im Weltcup am Start stehen. Laut "SportNews.bz" wird Peterlini nun jedoch bis zu sechs Monate pausieren müssen.