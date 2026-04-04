Slalom-Spezialistin sechs Monate out

Weltcup-Läuferin Martina Peterlini wurde am Donnerstag erfolgreich am rechten Knie operiert.

"Meine liebe Sehne, jetzt kannst du endlich heilen", schrieb die 28-jährige Italienerin, die nun frohen Mutes in die Zukunft blickt, auf Instagram.

Peterlini litt bereits seit mehreren Jahren unter Knieschmerzen, nachdem sie sich 2021 einen Riss des Kreuzbandes, des Meniskus und des Seitenbandes zuzog.

Mit Schmerzen zu Olympia

Im September 2025 wurde die Slalom-Spezialistin abermals am lädierten Knie operiert, dennoch schaffte sie es, sich für Heim-Olympia 2026 zu qualifizieren. Peterlinis bestes Ergebnis in der vergangenen Weltcup-Saison war ein zehnter Platz beim Slalom in Kranjska Gora.

Dank der neuerlichen Operation will sie künftig schmerzfrei im Weltcup am Start stehen. Laut "SportNews.bz" wird Peterlini nun jedoch bis zu sechs Monate pausieren müssen.