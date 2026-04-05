ICE-Rekord verhindert! Ljubljana mit Comeback-Sieg über Pustertal

Der HC Pustertal muss auf die ICE-Finalteilnahme noch warten!

Denn Olimpija Ljubljana feiert in der vierten Halbfinal-Begegnung mit einem 5:4-Overtimesieg über die Südtiroler den ersten Erfolg in der Serie.

Somit kennen die 99ers nach ihrem Finaleinzug ihren Endspielgegner noch nicht.

Zunächst erzielt der US-Amerikaner Henry Bowlby den frühen 1:0-Treffer für die "Wölfe" (9.). Lediglich zwei Minuten danach egalisiert Rok Kapel aber den Rückstand zugunsten der Gastgeber.

Noch vor der ersten Pausensirene besorgt Adam Almquist jedoch die 2:1-Pausenführung für Pustertal (17.).

Ljubljana sorgt mit zwei Toren für die Wende im Mittelabschnitt

Allerdings steckt Ljubljana nicht auf und wendet das Blatt mit zwei Toren im Mittelabschnitt. Robert Sabolic netzt zum 2:2-Ausgleich ein (29.), ehe T.J. Brennan die Slowenen im Powerplay zum ersten Mal in dieser Serie sogar in Führung bringt (39./PP1).

Davon lässt sich der HCP aber nicht beirren. Denn Ivan Deluca trifft im dritten Abschnitt zum 3:3-Ausgleich (46.).

Beinahe gelingt den "Wölfen" in der vorletzten Minute auch der Siegestreffer für das Finale. Ein 4:3-Treffer von Luca Zanatta (59.) bringt Pustertal ganz nahe an den Halbfinal-Sieg heran.

Allerdings rettet Zach Boychuk die "Drachen" nur 40 Sekunden später in die Overtime.

Simsic verhindert "Sweep-Rekord" in der Overtime

Schließlich dürfen die Slowenen sogar über den Sieg jubeln. Denn in der 20. Minute des ersten Drittels der Overtime lässt Nik Simsic die "Drachen" mit dem entscheidenden Treffer noch vom Finaleinzug träumen.

Ein HCP-Erfolg wäre gleichbedeutend mit den beiden kürzesten Halbfinalserien in der Geschichte der Liga gewesen. Die nächste Chance für Pustertal zum erstmaligen Finaleinzug bietet sich bereits am kommenden Dienstag.