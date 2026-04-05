Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins PIT Florida Panthers Florida Panthers FLA
Endstand
9:4
2:2 , 6:0 , 1:2
  • Noel Acciari
  • Erik Karlsson
  • Anthony Mantha
  • Evgeni Malkin
  • Evgeni Malkin
  • Elmer Söderblom
  • Rickard Rakell
  • Ryan Shea
  • Evgeni Malkin
  • A.J. Greer
  • Seth Jones
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NEWS

Amtierender NHL-Champion verpasst die Playoffs

Die Florida Panthers sind nach einer von Verletzungen geplagten Saison nun auch mathematisch aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden.

Amtierender NHL-Champion verpasst die Playoffs Foto: © GETTY
Textquelle: © Associated Press
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Es wird in der Saison 2025/26 einen neuen Stanley-Cup-Champion geben.

Die von Verletzungen gebeutelte Saison der Florida Panthers wird vorzeitig enden, die Panthers wurden in der Nacht auf Sonntag mit einer 4:9-Niederlage gegen die Pittsburgh Penguins endgültig aus dem Rennen um die Playoffs eliminiert.

Zum ersten Mal seit 2022 wird ein anderes Team als Florida die Eastern Conference in den Stanley-Cup-Finals vertreten, und zum ersten Mal seit 2023 wird ein anderes Team als die Panthers den größten Pokal im Eishockeysport in die Höhe stemmen.

"Offensichtlich ist niemand glücklich über die Situation", sagt Panthers-Stürmer Sam Bennett. "Aber es geht darum, als Team zusammenzuhalten und das als Team durchzustehen. Wir halten alle zusammen. Es ist manchmal nicht schön. Aber wir versuchen, das Beste daraus zu machen."

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