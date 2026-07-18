Ski-Weltmeisterin von 2023 schwanger und verlobt

Die ehemalige Skirennläuferin Maria Therese Tviberg hat dieser Tage viel zu lachen.

Vor rund einem Monat verkündete die 32-jährige Norwegerin, dass sie das erste Mal Nachwuchs erwartet - nun folgt das nächste Highlight.

"Ich glaube, es hat ihm gefallen – kann es kaum erwarten, für immer mit dir zusammen zu sein", postet Tviberg via Instagram und zeigt nebenbei ein Bild mit einem Verlobungsring, nachdem ihr Freund Sindre Møen Paulseth um ihre Hand angehalten hatte.

Seit zwei Jahren zurückgetreten

Tviberg zog sich im September 2024 offiziell aus dem Alpinen Skiweltcup zurück.

Dies erfolgte ein Jahr nach ihrem größten Karriereerfolg: Bei der Alpinen Ski-WM 2023 in Courchevel/Meribel kürte sie sich im Parallelbewerb zur Weltmeisterin. Zusätzlich eroberte die Norwegerin Olympia-Bronze 2022 im Teambewerb sowie WM-Silber 2023 im Teambewerb.