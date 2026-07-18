NEWS

Ski-Weltmeisterin von 2023 schwanger und verlobt

Vor rund einem Monat verkündete Maria Therese Tviberg ihre Schwangerschaft, nun hat sich die Norwegerin auch verlobt.

Ski-Weltmeisterin von 2023 schwanger und verlobt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die ehemalige Skirennläuferin Maria Therese Tviberg hat dieser Tage viel zu lachen.

Vor rund einem Monat verkündete die 32-jährige Norwegerin, dass sie das erste Mal Nachwuchs erwartet - nun folgt das nächste Highlight.

"Ich glaube, es hat ihm gefallen – kann es kaum erwarten, für immer mit dir zusammen zu sein", postet Tviberg via Instagram und zeigt nebenbei ein Bild mit einem Verlobungsring, nachdem ihr Freund Sindre Møen Paulseth um ihre Hand angehalten hatte.

Seit zwei Jahren zurückgetreten

Tviberg zog sich im September 2024 offiziell aus dem Alpinen Skiweltcup zurück.

Dies erfolgte ein Jahr nach ihrem größten Karriereerfolg: Bei der Alpinen Ski-WM 2023 in Courchevel/Meribel kürte sie sich im Parallelbewerb zur Weltmeisterin. Zusätzlich eroberte die Norwegerin Olympia-Bronze 2022 im Teambewerb sowie WM-Silber 2023 im Teambewerb.

Ski-Weltcup 25/26: Preisgeld-Königinnen

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Chronische Erkrankung zwingt Speed-Spezialist zu Karriereende

Chronische Erkrankung zwingt Speed-Spezialist zu Karriereende

Ski Alpin
Erster prominenter Kombi-Abgang: Japaner wechselt zum Skispringen

Erster prominenter Kombi-Abgang: Japaner wechselt zum Skispringen

Nord. Kombi
1
Arsene Wenger über WM-Reformen: "Änderungen haben sich bewährt"

Arsene Wenger über WM-Reformen: "Änderungen haben sich bewährt"

Fußball WM
Spiel um Platz 3 LIVE: Frankreich - England

Spiel um Platz 3 LIVE: Frankreich - England

Fußball WM
1
Kovac über Adeyemi-Wechsel: "Haben uns verabschiedet"

Kovac über Adeyemi-Wechsel: "Haben uns verabschiedet"

Deutsche Bundesliga
WM: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich gegen England LIVE

WM: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich gegen England LIVE

Fußball WM
6
Vikings gewinnen auch Schlüsselspiel um den Playoff-Heimvorteil

Vikings gewinnen auch Schlüsselspiel um den Playoff-Heimvorteil

Football

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Maria Therese Tviberg