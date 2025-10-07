Sölden ist auch 2025 wieder Bühne für den Weltcup-Auftakt im alpinen Skisport.

Am 25. und 26. Oktober startet die neue Saison traditionell am Rettenbachgletscher mit dem Audi FIS Skiweltcup Opening in Sölden.

Die Termine der Rennen

Auf dem Programm stehen die ersten Riesenslaloms der Damen und Herren, die jedes Jahr zehntausende Skifans ins Ötztal locken.

Den Auftakt machen die Frauen am 25. Oktober, die Männer bestreiten ihr Rennen am Sonntag. Start des 1. Durchgangs ist jeweils um 10 Uhr, der 2. Durchgang beginnt um 13 Uhr.

Umfangreiches Partyprogramm mit Fanklub-Parade

Neben den spannenden Rennen bietet das Event ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm:

Von Startnummernverlosungen über Fanclub-Paraden bis hin zu Live-Konzerten und Weltcup-Partys im Ortszentrum - das Skiweltcup-Opening in Sölden ist längst mehr als nur Sport.

Das komplette Programm des Skiweltcup-Auftakts 2025 in Sölden im Überblick:

Programm für das Skiweltcup-Opening 2025/26:

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort Fr, 24.10.2025 ab 17:30 Weltcup Party mit DJ Lukas Brunner Parkplatz Giggijochbahn 19:00 Startnummernverlosung Damen Parkplatz Giggijochbahn 19:30 Weltcup Party Parkplatz Giggijochbahn 23:00 Ende – Sa, 25.10.2025 10:00 Lauf Riesentorlauf Damen Rettenbachgletscher Gletscherparty Rettenbachgletscher 13:00 Lauf Riesentorlauf Damen Rettenbachgletscher Siegerehrung Damen Rettenbachgletscher ab 17:30 Weltcup Party Parkplatz Giggijochbahn 18:00 Parade der Fanclubs vom Postplatz zur Giggijochbahn – 19:00 Siegerehrung & Preisübergabe Damen Parkplatz Giggijochbahn 19:15 Startnummernverlosung Herren Parkplatz Giggijochbahn Fanclubprämierung der Parade Parkplatz Giggijochbahn 20:00 Weltcup Party Parkplatz Giggijochbahn 23:00 Ende – So, 26.10.2025 10:00 Lauf Riesentorlauf Herren Rettenbachgletscher Gletscherparty Rettenbachgletscher 13:00 Lauf Riesentorlauf Herren Rettenbachgletscher Siegerehrung Herren & Gletscherparty Rettenbachgletscher

31 Jahre Sölden - 50 legendäre Siegerinnen und Sieger