    Das Programm für den Ski-Weltcup-Auftakt 2025 in Sölden

    Der Ski-Weltcup 2025/26 startet in Sölden in die neue Saison. Infos zu Programm, den Rennen und den Fan-Partys auf einen Blick.

    Das Programm für den Ski-Weltcup-Auftakt 2025 in Sölden Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Sölden ist auch 2025 wieder Bühne für den Weltcup-Auftakt im alpinen Skisport.

    Am 25. und 26. Oktober startet die neue Saison traditionell am Rettenbachgletscher mit dem Audi FIS Skiweltcup Opening in Sölden.

    Die Termine der Rennen

    Auf dem Programm stehen die ersten Riesenslaloms der Damen und Herren, die jedes Jahr zehntausende Skifans ins Ötztal locken.

    Den Auftakt machen die Frauen am 25. Oktober, die Männer bestreiten ihr Rennen am Sonntag. Start des 1. Durchgangs ist jeweils um 10 Uhr, der 2. Durchgang beginnt um 13 Uhr.

    Umfangreiches Partyprogramm mit Fanklub-Parade

    Neben den spannenden Rennen bietet das Event ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm:

    Von Startnummernverlosungen über Fanclub-Paraden bis hin zu Live-Konzerten und Weltcup-Partys im Ortszentrum - das Skiweltcup-Opening in Sölden ist längst mehr als nur Sport.

    Das komplette Programm des Skiweltcup-Auftakts 2025 in Sölden im Überblick:

    Programm für das Skiweltcup-Opening 2025/26:

    Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort
    Fr, 24.10.2025 ab 17:30 Weltcup Party mit DJ Lukas Brunner Parkplatz Giggijochbahn
    19:00 Startnummernverlosung Damen Parkplatz Giggijochbahn
    19:30 Weltcup Party Parkplatz Giggijochbahn
    23:00 Ende
    Sa, 25.10.2025 10:00
    1. Lauf Riesentorlauf Damen
    		 Rettenbachgletscher
    Gletscherparty Rettenbachgletscher
    13:00
    1. Lauf Riesentorlauf Damen
    		 Rettenbachgletscher
    Siegerehrung Damen Rettenbachgletscher
    ab 17:30 Weltcup Party Parkplatz Giggijochbahn
    18:00 Parade der Fanclubs vom Postplatz zur Giggijochbahn
    19:00 Siegerehrung & Preisübergabe Damen Parkplatz Giggijochbahn
    19:15 Startnummernverlosung Herren Parkplatz Giggijochbahn
    Fanclubprämierung der Parade Parkplatz Giggijochbahn
    20:00 Weltcup Party Parkplatz Giggijochbahn
    23:00 Ende
    So, 26.10.2025 10:00
    1. Lauf Riesentorlauf Herren
    		 Rettenbachgletscher
    Gletscherparty  Rettenbachgletscher
    13:00
    1. Lauf Riesentorlauf Herren
    		 Rettenbachgletscher
    Siegerehrung Herren & Gletscherparty Rettenbachgletscher

    31 Jahre Sölden - 50 legendäre Siegerinnen und Sieger

