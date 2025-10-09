Ski-Star wechselt ins Lager von Red Bull

Red Bull ist tief im Alpinen Skisport verwurzelt. Viele Athleten und Athletinnen dürfen den Getränkekonzern ihren Sponsor nennen. Seit kurzem hat sich in diese Riege ein neuer Name hinzugesellt.

Timon Haugan ist der neueste Neuzugang im "Bullenstall". Der norwegische Technik-Spezialist, der in der vergangenen Saison drei Weltcup-Slaloms gewinnen konnte, verkündet die Neuigkeit auf Instagram.

"Träume werden wahr! Ich bin sehr aufgeregt", so der 28-Jährige, der zudem ein Bild postet, wie ihm Van-Deer-Markenkollege, und künftig auch Red-Bull-Kollege, Henrik Kristoffersen eine Red-Bull-Kappe überreicht.

Diese Sportler stehen bei Van-Deer unter Vertrag