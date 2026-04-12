NEWS

Sensationssieg im Slalom bei österreichischen Meisterschaften

Abschluss der Ski-Meisterschaften bringt Premieren-Titeln. Ein Salzburger gewinnt vor zwei Weltcupathleten. Bei den Frauen jubelt ebenfalls ein neues Gesicht:

Sensationssieg im Slalom bei österreichischen Meisterschaften Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Natalie Falch und Christoph Meißl sind erstmals Staatsmeister im Slalom.

Meißl lässt Weltcup-Läufer hinter sich

Bei den österreichischen Alpinski-Meisterschaften auf der Reiteralm setzt sich der Salzburger Christoph Meißl vor Joshua Sturm (+0,19 Sek.) und Adrian Pertl (+0,88 Sek.) durch. Mit Johannes Strolz landet ein weiterer Weltcupläufer auf Rang 5.

Meißl war bisher noch nie im Weltcup am Start. Im Europacup ist ein 21. Rang sein bestes Ergebnis.

Premiere auch bei Frauen

Bei den Frauen siegt die Tirolerin Falch am Sonntag deutlich vor Kathrin Stock und Julia Flatscher durch, der Tagessieg geht an die Kroatin Leona Popovic.

Katharina Huber scheidet nach klarer Halbzeit-Führung im Finale aus. Katharina Truppe erwischt es bereits im 1. Lauf.

Alle Ergebnisse der Meisterschaften 2026>>>

Ski-Weltcup 25/26: Das Preisgeld-Ranking der Top-Verdiener

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Ergebnisse der Slaloms: Österreichische Ski-Meisterschaft 2026

Ergebnisse der Slaloms: Österreichische Ski-Meisterschaft 2026

Ski Alpin
Keeper-Routinier verlängert beim VSV

Keeper-Routinier verlängert beim VSV

ICE Hockey League
ÖEHV-Talent unterliegt mit Wisconsin im College-Finale

ÖEHV-Talent unterliegt mit Wisconsin im College-Finale

Eishockey
4
Was die Graz99ers so stark macht

Was die Graz99ers so stark macht

ICE Hockey League
6
Kasper verpasst mit Red Wings erneut die Playoffs

Kasper verpasst mit Red Wings erneut die Playoffs

NHL
11
Nächster Staatsmeistertitel für Marco Schwarz

Nächster Staatsmeistertitel für Marco Schwarz

Ski Alpin
Salzburgerin zum zweiten Mal Riesentorlauf-Staatsmeisterin

Salzburgerin zum zweiten Mal Riesentorlauf-Staatsmeisterin

Ski Alpin
2

Kommentare

Ski Alpin Joshua Sturm Adrian Pertl Natalie Falch Kathrin Stock Leona Popovic Wintersport