Sensationssieg im Slalom bei österreichischen Meisterschaften

Natalie Falch und Christoph Meißl sind erstmals Staatsmeister im Slalom.

Meißl lässt Weltcup-Läufer hinter sich

Bei den österreichischen Alpinski-Meisterschaften auf der Reiteralm setzt sich der Salzburger Christoph Meißl vor Joshua Sturm (+0,19 Sek.) und Adrian Pertl (+0,88 Sek.) durch. Mit Johannes Strolz landet ein weiterer Weltcupläufer auf Rang 5.

Meißl war bisher noch nie im Weltcup am Start. Im Europacup ist ein 21. Rang sein bestes Ergebnis.

Premiere auch bei Frauen

Bei den Frauen siegt die Tirolerin Falch am Sonntag deutlich vor Kathrin Stock und Julia Flatscher durch, der Tagessieg geht an die Kroatin Leona Popovic.

Katharina Huber scheidet nach klarer Halbzeit-Führung im Finale aus. Katharina Truppe erwischt es bereits im 1. Lauf.

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