Was die Graz99ers so stark macht

Grunddurchgangs-Sieg, CHL-Ticket, österreichischer Meister - und bald Titelträger der win2day ICE Hockey League?

Die Graz99ers können eine bereits beeindruckende Saison mit dem erstmaligen Gewinn der Karl Nedwed Trophy krönen.

Geht es nach ÖEHV-Teamchef Roger Bader, werden die Steirer dies auch schaffen. "Graz ist wirklich sehr stark. Ich sehe im Moment keine Mannschaft - bei allem Respekt vor allen anderen - die ihnen den Titel streitig machen kann", sagt der Schweizer im LAOLA1-Interview.

Bader geht im Finale gegen den HC Pustertal zwar von einer "engen Auseinandersetzung" aus. "Ich glaube aber, dass sich Graz durchsetzen wird, sofern sie von Verletzungen verschont bleiben. Das ist in einer Playoff-Serie immer wichtig", so Bader.

"Es macht wirklich Spaß, ihnen zuzuschauen"

Dem 61-Jährigen imponiert die Spielweise der Mannschaft von Head Coach Dan Lacroix. "Graz spielt attraktives Eishockey. Es macht wirklich Spaß, ihnen zuzuschauen."

Er sieht die Stärke der 99ers in der Kadertiefe. "Sie haben gute Verteidiger, zwei starke Torhüter und vier Linien, die Tore schießen können", erklärt Bader.

Als Teamchef freue er sich "natürlich besonders, dass Spieler wie Paul Huber und Lukas Haudum in einer sehr prominenten Rolle performen." Die Nationalspieler sind die punktbesten Scorer im Grazer Team - Haudum hält bei 13 Punkten, Huber bei neun.

Das gesamte Interview mit Teamchef Roger Bader im VIDEO: