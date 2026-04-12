ÖEHV-Talent unterliegt mit Wisconsin im College-Finale

Die University of Denver krönt sich nach einem 2:1-Sieg im "Frozen Four"-Finale gegen den Österreicher Vasily Zelenov und die University of Wisconsin zum Meister.

Bereits zum elften Mal in der Vereinsgeschichte darf die Mannschaft über den Sieg jubeln. In den letzten fünf Jahren holten sie dreimal den Titel.

Zelenov besorgt die Führung

Das Spiel beginnt für Denver denkbar schwer. Große Offensivaktionen bleiben zu Beginn aus. In den ersten 47 Minuten folgten lediglich neun Schüsse auf das Tor.

Die University of Wisconsin geht durch Zelenov in Führung, Denver kann erst im dritten Drittel durch Lorenz Rieger den Ausgleichstreffer erzielen. Kyle Chyzowski lässt sein Team dann weniger als sechs Minuten vor Ende des Spiels erneut jubeln.

Mann des Spiels ist Torhüter Jonny Hicks. Er glänzt mit 29 gehaltenen Schüssen. Doch auch das ÖEHV-Talent darf sich trotz der Niederlage über die Wahl ins All-Tournament-Team freuen.

Das Tor von Zelenov im Video: