Keeper-Routinier verlängert beim VSV

Der VSV verkündet die Vertragsverlängerung mit Keeper-Routinier Rene Swette.

Der 37-Jährige geht damit bereits in seine fünfte Saison für die Villacher. Erstmals stand Swette in der Saison 2016/17 für die "Adler" auf dem Eis, absolvierte damals aushilfsweise zwei Einsätze.

Danach zog es ihn nach Innsbruck, Lustenau, zu den Linzer Black Wings sowie zu den Dresdner Eislöwen. Seit 2023 spielt er wieder für den VSV. Die kommende Spielzeit wird seine bereits 18. in der höchsten österreichischen Spielklasse sein.

Swette wird auch in der kommenden Saison als Backup von Stammgoalie Joe Cannata fungieren.