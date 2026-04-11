NEWS

Salzburgerin zum zweiten Mal Riesentorlauf-Staatsmeisterin

Die 22-Jährige fährt mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang zu ihrem zweiten Staatsmeistertitel im Riesentorlauf.

Salzburgerin zum zweiten Mal Riesentorlauf-Staatsmeisterin Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Viktoria Bürgler hat im Rahmen der Österreichischen Meisterschaften ihren zweiten Staatsmeistertitel eingefahren.

Die 22-jährige Salzburgerin gewinnt den Riesentorlauf auf der Reiteralm vor Halbzeitleaderin Leonie Raich (+0,43) und Franziska Gritsch (+0,69).

Nach den Rängen fünf in der Abfahrt (zum Rennbericht>>>) und sieben im Super-G (zum Rennbericht>>>) fährt Bürgler mit einem Traumlauf und Bestzeit im zweiten Durchgang noch zum Sieg.

Für die Vize-Juniorenweltmeisterin im Super-G (2024) ist es der zweite Riesenslalom-Staatsmeistertitel nach ihrem Triumph vor zwei Jahren.

Mehr zum Thema

Abfahrer fuhr gesamte Saison mit kaputtem Knie

Abfahrer fuhr gesamte Saison mit kaputtem Knie

Ski Alpin
Ski-Routinier verkündet seinen Rücktritt

Ski-Routinier verkündet seinen Rücktritt

Ski Alpin
Europacup-Held verletzt sich schwer

Europacup-Held verletzt sich schwer

Ski Alpin
1
Ski-Weltcup 25/26: Das Preisgeld-Ranking der Top-Verdiener

Ski-Weltcup 25/26: Das Preisgeld-Ranking der Top-Verdiener

Ski Alpin
Sieg im Super-G: Doppel-Staatsmeistertitel für Ortlieb

Sieg im Super-G: Doppel-Staatsmeistertitel für Ortlieb

Ski Alpin
Ergebnisse der Super-Gs: Ski-Meisterschaften 2026

Ergebnisse der Super-Gs: Ski-Meisterschaften 2026

Ski Alpin
Hirscher: Weltcup-Comeback kam "viel zu früh"

Hirscher: Weltcup-Comeback kam "viel zu früh"

Ski Alpin
13

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Riesentorlauf Viktoria Bürgler Reiteralm Österreichische Meisterschaft Franziska Gritsch Leonie Raich