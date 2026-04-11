-
Wer ist die Slalom-Queen?3er-Gondel
-
Wer ist der größte Slalomläufer aller Zeiten?3er-Gondel
-
Wie sieht die Zukunft der Winterspiele aus?Standpunkt
-
Tierlist: Die rot-weiß-roten Magic Moments bei Olympischen Winterspielen3er-Gondel
-
Droht Österreich ein Olympia-Dämpfer?Standpunkt
-
Die Könige der Abfahrt?3er-Gondel
-
Streif am Limit: Wie gefährlich darf Spektakel sein?Standpunkt
-
Ranking: Rückblick auf die Sportmomente 2025Sonstiges
-
Ist Marcel Hirscher der Ski-GOAT?Standpunkt
-
Julia Scheib: Österreichs neue Seriensiegerin?3er-Gondel
NEWS
Salzburgerin zum zweiten Mal Riesentorlauf-Staatsmeisterin
Die 22-Jährige fährt mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang zu ihrem zweiten Staatsmeistertitel im Riesentorlauf.
Viktoria Bürgler hat im Rahmen der Österreichischen Meisterschaften ihren zweiten Staatsmeistertitel eingefahren.
Die 22-jährige Salzburgerin gewinnt den Riesentorlauf auf der Reiteralm vor Halbzeitleaderin Leonie Raich (+0,43) und Franziska Gritsch (+0,69).
Nach den Rängen fünf in der Abfahrt (zum Rennbericht>>>) und sieben im Super-G (zum Rennbericht>>>) fährt Bürgler mit einem Traumlauf und Bestzeit im zweiten Durchgang noch zum Sieg.
Für die Vize-Juniorenweltmeisterin im Super-G (2024) ist es der zweite Riesenslalom-Staatsmeistertitel nach ihrem Triumph vor zwei Jahren.