Salzburgerin zum zweiten Mal Riesentorlauf-Staatsmeisterin

Viktoria Bürgler hat im Rahmen der Österreichischen Meisterschaften ihren zweiten Staatsmeistertitel eingefahren.

Die 22-jährige Salzburgerin gewinnt den Riesentorlauf auf der Reiteralm vor Halbzeitleaderin Leonie Raich (+0,43) und Franziska Gritsch (+0,69).

Nach den Rängen fünf in der Abfahrt (zum Rennbericht>>>) und sieben im Super-G (zum Rennbericht>>>) fährt Bürgler mit einem Traumlauf und Bestzeit im zweiten Durchgang noch zum Sieg.

Für die Vize-Juniorenweltmeisterin im Super-G (2024) ist es der zweite Riesenslalom-Staatsmeistertitel nach ihrem Triumph vor zwei Jahren.