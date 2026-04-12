Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET New Jersey Devils New Jersey Devils NJD
Endstand
3:5
1:1 , 1:1 , 1:3
  • Justin Faulk
  • David Perron
  • Emmitt Finnie
  • Jack Hughes
  • Jesper Bratt
  • Cody Glass
  • Jesper Bratt
  • Dawson Mercer
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Kasper verpasst mit Red Wings erneut die Playoffs

Das Team kann dreimal in Führung gehen, verspielt diese jedoch immer wieder und muss sich am Ende geschlagen geben.

Kasper verpasst mit Red Wings erneut die Playoffs Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/Associated Press
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Playoff-Chance dahin!

Marco Kasper und die Detroit Red Wings müssen sich 3:5 gegen die New Jersey Devils geschlagen geben und verpassen damit zum zehnten Mal in Folge die NHL-Playoffs.

Dabei startet das Heimteam nach einem Tor von Justin Faulk (10.) gut in die Partie und übernimmt die Führung, muss jedoch nur eine Minute später den Ausgleich durch Jack Hughes hinnehmen.

Erst im zweiten Drittel kann die Mannschaft von Kasper erneut zuschlagen und dank eines Treffers von David Perron (32.) über das 2:1 jubeln. Auch diesmal lassen sich die New Jersey Devils nicht unterkriegen. In der 36. Minute gelingt ihnen durch Jesper Bratt das 2:2.

Drei Führungen vergeben

Zum dritten Mal in Führung gehen die Red Wings durch Emmitt Finnie (47.). Die Gäste können jedoch durch Cody Glass (52.), erneut Bratt (57.) und Dawson Mercer (60.) nachlegen und drehen somit das Spiel.

Für die Red Wings ist die Niederlage eine herbe Enttäuschung.

"Wir haben uns nach der Olympia-Pause in eine wirklich gute Position gebracht und sie uns dann aus der Hand gleiten lassen", meint Flügelspieler Lucas Raymond. Er ergänzt: "Man schaut auf viele Spiele zurück, in denen man späte Führungen verspielt oder einfach platt war. Das kann man sich zu dieser Jahreszeit einfach nicht leisten."

Die Red Wings halten aktuell in der Tabelle mit 91 Punkten auf Rang 14. Zwei Spiele bleiben noch, um Schadensbegrenzung zu betreiben.

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