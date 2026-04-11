Nächster Staatsmeistertitel für Marco Schwarz

Marco Schwarz hat den zweiten Titel bei den diesjährigen Österreichischen Meisterschaften eingefahren.

Wie Viktoria Bürgler (zum Rennbericht>>>) fährt auch der Kärntner von Zwischenrang zwei noch zum Sieg. Zweiter wird Halbzeitleader Joshua Sturm (+0,36), Stefan Brennsteiner landet auf dem dritten Rang (+0,44).

Pech hat dagegen Lukas Feurstein: Nach einem verpatzten ersten Lauf kommt der 24-Jährige mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang noch an die Podiumsplätze heran, verpasst Platz drei schlussendlich aber um 12 Hundertstelsekunden.

Eine Talentprobe gibt indest Joshua Sturms jüngerer Bruder Asaja ab: Der 19-Jährige fährt mit der zweitbesten Zeit in der Entscheidung noch zu Rang fünf.