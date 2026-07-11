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NEWS
Schweizer Ski-Legende an Krebs verstorben
Die Ski-Welt trauert um den ehemaligen Abfahrer und Olympia-Medaillengewinner Roland Collombin.
Ex-Abfahrer Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Das bestätigt seine Familie am Freitag.
Der Schweizer erkrankte vor zwei Jahren an Kehlkopfkrebs, konnte diese Krankheit zunächst aber besiegen. Im Anschluss kam aber auch noch Leberkrebs dazu. Nun hat er seinen Kampf verloren.
Collombin, der auch zwei Mal die Hahnenkammabfahrt in Kitzbühel gewann, zählte zu den besten Abfahrern der 1970er.
Er gewann acht Weltcup-Abfahrten und kürte sich sowohl 1973 als auch 1974 zum Sieger der Weltcup-Disziplinenwertung.
Zudem fuhr Collombin bei den Olympischen Winterspielen 1972 in Sapporo zu Silber in der Abfahrt.