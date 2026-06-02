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Rossi-Franchise bestellt neuen Head Coach

Die Vancouver Canucks haben eine Entscheidung über einen neuen Cheftrainer getroffen.

Rossi-Franchise bestellt neuen Head Coach Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
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Die Vancouver Canucks stellen Manny Malhotra als neuen Head Coach vor.

Der 46-jährige Kanadier stand in den vergangenen zwei Jahren beim AHL-Farmteam Abbotsford Canucks an der Bande. In seiner ersten Saison führte er Abbotsford direkt zum erstmaligen Gewinn des Calder Cups.

Als Spieler verbrachte Malhotra 16 Jahre in der NHL, lief in 991 Spielen auf. 1998 wurde der ehemalige Center im NHL-Draft von den New York Rangers an der siebenten Stelle gewählt, in der folgenden Spielzeit gab der Kanadier sein NHL-Debüt.

Trainer-Karriere in Vancouver gestartet

Zwischen 2010 und 2013 spielte der frühere Angreifer für die Vancouver Canucks, 2016 beendete Malhotra seine aktive Karriere und begann seine Trainer-Laufbahn als Development Coach der Canucks.

Nach einem Jahr wurde er zum Assistant Coach befördert, diese Rolle hatte er bis 2020 inne, ehe der 46-Jährige sich den Toronto Maple Leafs anschloss. Seit 2024 ist Malhotra wieder in der Canucks-Organisation zurück.

General Manager Ryan Johnson sagt: "Zusammenhalt, Beständigkeit und die Schaffung einer soliden Grundlage werden für die Zukunft unserer Mannschaft entscheidend sein. Manny ist ein großartiger Trainer, der über die richtigen Fähigkeiten und die richtige Mentalität verfügt, um den Spielern zu helfen, sich weiterzuentwickeln und jeden Tag besser zu werden."

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