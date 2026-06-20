ÖSV-Läufer hört mit 21 Jahren auf

Der 21-jährige Adrian Tschach zieht einen Schlussstrich unter seine Ski-Karriere.

"Jetzt ist der Moment gekommen, an dem diese Reise zu Ende geht", vermeldet Tschach via Instagram.

"Es fällt nicht leicht, aber nach den letzten Jahren mit vielen Verletzungen ist es an der Zeit, eine Tür zu schließen und eine neue aufzumachen."

Seit 2020 versuchte sich Tschach in FIS-Rennen, 2023 konnte er bei einem Riesentorlauf in Kranjska Gora auch einen Sieg einfahren. Insgesamt konnte er fünf Podestplätze bei FIS-Rennen verbuchen.

Im Europacup stand er lediglich ein Mal am Start, schaffte es beim Riesentorlauf in Zinal im Jahr 2023 aber nicht in die Punkte.