Norwegisches Ski-Talent findet ein neues Zuhause

Mit Platz fünf beim Weltcup-Slalom in Val d'Isere konnte Oscar Andreas Sandvik in der vergangenen Saison ein großes Ausrufezeichen setzen.

Insgesamt fünf Mal fuhr er vergangene Saison in die Weltcup-Punkte - das alles auf Head-Skiern.

Der Abschied von seinem Ausrüster stand jedoch bereits seit Mai fest >>>

Nun ist auch klar, mit welchen Skiern die norwegische Ski-Hoffnung in der kommenden Saison an den Start gehen wird: Nämlich mit jenen von Rossignol.

"Ich bin glücklich darüber, zu Rossignol zu wechseln und mich der Hero Familie anzuschließen", erklärt Sandvik in einer Stellungnahme. "Ich freue mich auf die Arbeit, die vor uns liegt, und auf das, was wir gemeinsam aufbauen können."