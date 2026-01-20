ÖBB richtet "Hahnenkammexpress" mit 84.000 Plätzen ein

Das Hahnenkamm-Spektakel steht vor der Tür und die ÖBB rüsten für die drei Renntage am Freitag, Samstag und Sonntag wie gewohnt auf.

An diesen Tagen wird auch heuer wieder der "Hahnenkammexpress" auf die Schiene gebracht - ein kostenloser Shuttle im dichten Takt zwischen Kirchberg, Kitzbühel und St. Johann in Tirol. Über 400 Zughalte und 84.000 zusätzliche Sitzplätze werden aufgeboten, teilte die Bahn am Dienstag in einer Aussendung mit.

Zu Spitzenzeiten würden die Züge im 7,5-Minuten-Intervall fahren - "ähnlich wie eine Großstadt-S-Bahn.". Heuer seien auch erstmals die neuen ÖBB Cityjet Siemens DML in "Doppeltraktion" im Shuttle-Einsatz. Damit haben in einem Zug laut ÖBB rund 900 Personen Platz.

In der Gamsstadt aus- und einsteigen werden die Ski-Fans wie immer vor allem an der Haltestelle Kitzbühel-Hahnenkamm, die nur wenige Gehminuten vom Zielgelände entfernt liegt.

Bereits seit dem Jahr 1997 besteht die Kooperation zwischen ÖBB und Kitzbüheler Ski Klub. Und sie wird weitergehen: Der Vertrag wurde bis zum Jahr 2029 verlängert, wie man am Dienstag zudem bekannt gab.