Kitzbühel 2026: Die Event-Highlights zur Hahnenkamm-Woche

Mittwoch, 21. Jänner
18:00 Uhr: Kitz Legends Night, Hotel Grand Tirolia
22:00 Uhr: Warm Up mit Resident DJ Fabex, Take Five
Donnerstag, 22. Jänner
18:00 Uhr: Fritz Kalkbrenner & ANDHIM & Steve Hope, Legenden Café
22:00 Uhr: Resident DJ Fabex & Dave Defender & DJ IN-STYLE, Take Five
Freitag, 23. Jänner
10:00 - 22:00 Uhr: Fanzone, Kitzbüheler Innenstadt
13:00 - 18:00 Uhr: MAJA Hahnenkamm Special, Schwarzer Adler Rooftop
17:00 Uhr: 32. Stanglwirt Weißwurstparty, Stanglwirt in Going
18:00 Uhr: "The Chalet by Sports Illustrated", Sonnbühel
18:00 Uhr - 23:00 Uhr: KIVI Hahnenkamm Special mit Steve Hope & Special Guests, Berghaus Tirol
20:00 Uhr: Hahnenkamm Special mit Marvin Aloys & Merk b2b Gianny & Jonah Son, Hillinger
22:00 Uhr: After Race by Velo mit Resident DJ Fabex & DJ Wesh & Fät Tony & Serafin, Take Five
Samstag, 24. Jänner
09:00 - 17:00 Uhr: Kitz RACE-Club, Rasmusleiten/Zielgelände
09:00 - 22:00 Uhr: Fanzone, Kitzbüheler Innenstadt
11:00 - 18:00 Uhr: YE goes Grand Tirolia - Hahnenkamm-Speial, Grand Tirolia
13:00 - 18:00 Uhr: MAJA Event, Schwarzer Adler Rooftop
14:30 Uhr: KITZ-CHARITY-Trophy, Rasmusleiten/Zielgelände
16:00 Uhr: Schibiza Afterparty mit Chris Kristallski & Tekwantony, Take Five
18:00 - 23:00 Uhr: KIVI Hahnenkamm Race Watch Party - Champagner Brunch mit Steve Hope & Special Guests, Berghaus Tirol
18:00 Uhr: Rosi's Schnitzelparty, Rosi's Sonnbergstuben
ab ca. 18:30 Uhr: Drohnenshow Hahnenkamm, Zielgelände
20:00 Uhr: Hummerparty 2026, Hotel Kitzhof Mountain Design Resort
21:00 Uhr: KITZ-RACE-Party, Rasmusleiten/Zielgelände
22: 00 Uhr: After Race by Velo mit Resident DJ & Maxonic & Medun, Take Five
Sonntag, 25. Jänner
09:00 - 17:00 Uhr: KITZ-RACE-Club, Rasmusleiten/Zielgelände
10:00 - 15:00 Uhr: Fanzone, Kitzbüheler Innenstadt
11:00 - 18:00 Uhr: YE goes Grand Tirolia - Hahnenkamm Special, Grand Tirolia