Kitzbühel 2026: Die Event-Highlights zur Hahnenkamm-Woche

Auf diese Highlights dürfen sich Fans und Promis 2026 in Kitzbühel freuen:

Kitzbühel 2026: Die Event-Highlights zur Hahnenkamm-Woche Foto: © GEPA
Die Hahnenkamm-Woche in Kitzbühel hat nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch abseits der Piste einige Highlights zu bieten.

Die traditionelle Weißwurstparty beim Stanglwirt darf genauso wenig fehlen wie das Feiern in den Fanzonen.

Alle Events in der Hahnenkamm-Woche im Überblick:

Mittwoch, 21. Jänner

  • 18:00 Uhr: Kitz Legends Night, Hotel Grand Tirolia

  • 22:00 Uhr: Warm Up mit Resident DJ Fabex, Take Five

Donnerstag, 22. Jänner

  • 18:00 Uhr: Fritz Kalkbrenner & ANDHIM & Steve Hope, Legenden Café

  • 22:00 Uhr: Resident DJ Fabex & Dave Defender & DJ IN-STYLE, Take Five

Freitag, 23. Jänner

  • 10:00 - 22:00 Uhr: Fanzone, Kitzbüheler Innenstadt

  • 13:00 - 18:00 Uhr: MAJA Hahnenkamm Special, Schwarzer Adler Rooftop

  • 17:00 Uhr: 32. Stanglwirt Weißwurstparty, Stanglwirt in Going

  • 18:00 Uhr: "The Chalet by Sports Illustrated", Sonnbühel

  • 18:00 Uhr - 23:00 Uhr: KIVI Hahnenkamm Special mit Steve Hope & Special Guests, Berghaus Tirol

  • 20:00 Uhr: Hahnenkamm Special mit Marvin Aloys & Merk b2b Gianny & Jonah Son, Hillinger

  • 22:00 Uhr: After Race by Velo mit Resident DJ Fabex & DJ Wesh & Fät Tony & Serafin, Take Five

Samstag, 24. Jänner

  • 09:00 - 17:00 Uhr: Kitz RACE-Club, Rasmusleiten/Zielgelände

  • 09:00 - 22:00 Uhr: Fanzone, Kitzbüheler Innenstadt

  • 11:00 - 18:00 Uhr: YE goes Grand Tirolia - Hahnenkamm-Speial, Grand Tirolia

  • 13:00 - 18:00 Uhr: MAJA Event, Schwarzer Adler Rooftop

  • 14:30 Uhr: KITZ-CHARITY-Trophy, Rasmusleiten/Zielgelände

  • 16:00 Uhr: Schibiza Afterparty mit Chris Kristallski & Tekwantony, Take Five

  • 18:00 - 23:00 Uhr: KIVI Hahnenkamm Race Watch Party - Champagner Brunch mit Steve Hope & Special Guests, Berghaus Tirol

  • 18:00 Uhr: Rosi's Schnitzelparty, Rosi's Sonnbergstuben

  • ab ca. 18:30 Uhr: Drohnenshow Hahnenkamm, Zielgelände

  • 20:00 Uhr: Hummerparty 2026, Hotel Kitzhof Mountain Design Resort

  • 21:00 Uhr: KITZ-RACE-Party, Rasmusleiten/Zielgelände

  • 22: 00 Uhr: After Race by Velo mit Resident DJ & Maxonic & Medun, Take Five

Sonntag, 25. Jänner

  • 09:00 - 17:00 Uhr: KITZ-RACE-Club, Rasmusleiten/Zielgelände

  • 10:00 - 15:00 Uhr: Fanzone, Kitzbüheler Innenstadt

  • 11:00 - 18:00 Uhr: YE goes Grand Tirolia - Hahnenkamm Special, Grand Tirolia

