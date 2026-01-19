NEWS

Kitzbühel 2026: Programm und Zeitplan der Hahnenkamm-Rennen

Alle Termine der diesjährigen Kitzbühel-Woche im Überblick:

Kitzbühel 2026: Programm und Zeitplan der Hahnenkamm-Rennen
Das Highlight des Ski-Weltcups steht bevor: Die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel!

Alle News zur Kitzbühel-Woche >>>

Am Dienstag und Mittwoch stehen die Abfahrtstrainings auf dem Programm, der Donnerstag bleibt trainingsfrei. Das Renn-Wochenende startet am Freitag mit dem Super-G.

Das große Highlight, die Abfahrt auf der Streif, findet wie gewohnt am Samstag statt. Am Sonntag erwartet die Fans der traditionelle Slalom am Ganslernhang.

Das Programm der 86. Hahnenkamm-Rennen:

Tag

Uhrzeit

Bewerb

Dienstag, 20. Jänner

11:30

Abfahrtstraining (1/2)

Dienstag, 20. Jänner

13:30

Training Future Hahnenkamm Champions

Mittwoch, 21. Jänner

10:15

Future Hahnenkamm Champions Slalom (1. Durchgang)

Mittwoch, 21. Jänner

11:30

Abfahrtstraining (2/2)

Mittwoch, 21. Jänner

13:30

Future Hahnenkamm Champions Slalom (2. Durchgang)

Donnerstag, 22. Jänner

trainingsfrei

Freitag, 23. Jänner

11:30

Super-G

Freitag, 23. Jänner

18:00

Startnummernverlosung Abfahrt

Freitag, 23. Jänner

18:30

Siegerehrung Super-G

Samstag, 24. Jänner

11:30

Abfahrt

Samstag, 24. Jänner

18:00

Startnummernverlosung Slalom

Samstag, 24. Jänner

18:30

Siegerehrung Abfahrt

Sonntag, 25. Jänner

10:30

Slalom (1. Durchgang)

Sonntag, 25. Jänner

13:30

Slalom (2. Durchgang)

