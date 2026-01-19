Kitzbühel 2026: Programm und Zeitplan der Hahnenkamm-Rennen

Das Highlight des Ski-Weltcups steht bevor: Die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel!

Am Dienstag und Mittwoch stehen die Abfahrtstrainings auf dem Programm, der Donnerstag bleibt trainingsfrei. Das Renn-Wochenende startet am Freitag mit dem Super-G.

Das große Highlight, die Abfahrt auf der Streif, findet wie gewohnt am Samstag statt. Am Sonntag erwartet die Fans der traditionelle Slalom am Ganslernhang.

Das Programm der 86. Hahnenkamm-Rennen: