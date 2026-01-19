Tag
Uhrzeit
Bewerb
Dienstag, 20. Jänner
11:30
Abfahrtstraining (1/2)
Dienstag, 20. Jänner
13:30
Training Future Hahnenkamm Champions
Mittwoch, 21. Jänner
10:15
Future Hahnenkamm Champions Slalom (1. Durchgang)
Mittwoch, 21. Jänner
11:30
Abfahrtstraining (2/2)
Mittwoch, 21. Jänner
13:30
Future Hahnenkamm Champions Slalom (2. Durchgang)
Donnerstag, 22. Jänner
trainingsfrei
Freitag, 23. Jänner
11:30
Super-G
Freitag, 23. Jänner
18:00
Startnummernverlosung Abfahrt
Freitag, 23. Jänner
18:30
Siegerehrung Super-G
Samstag, 24. Jänner
11:30
Abfahrt
Samstag, 24. Jänner
18:00
Startnummernverlosung Slalom
Samstag, 24. Jänner
18:30
Siegerehrung Abfahrt
Sonntag, 25. Jänner
10:30
Slalom (1. Durchgang)
Sonntag, 25. Jänner
13:30
Slalom (2. Durchgang)
NEWS
Kitzbühel 2026: Programm und Zeitplan der Hahnenkamm-Rennen
Alle Termine der diesjährigen Kitzbühel-Woche im Überblick:
Das Highlight des Ski-Weltcups steht bevor: Die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel!
Am Dienstag und Mittwoch stehen die Abfahrtstrainings auf dem Programm, der Donnerstag bleibt trainingsfrei. Das Renn-Wochenende startet am Freitag mit dem Super-G.
Das große Highlight, die Abfahrt auf der Streif, findet wie gewohnt am Samstag statt. Am Sonntag erwartet die Fans der traditionelle Slalom am Ganslernhang.