Tag 6 der Weltmeisterschaft in Zürich und es wartet ein echtes Highlight: Österreich bittet den Gastgeber zum Tanz!

Während das ÖEHV-Team weiter auf der Erfolgswelle reiten will, brennt die Schweiz vor heimischer Kulisse auf den nächsten Dreier. Alle Partien gibt es wie gewohnt im LIVE-Ticker>>>

Kracher-Duell: Schlägt Österreich die Gastgeber?

Nach den starken Auftritten zum Auftakt wartet nun die Reifeprüfung auf die Auswahl von Roger Bader.

In der Swiss Life Arena geht es gegen die bisher makellosen Schweizer. Können die Österreicher die Turnier-Favoriten ärgern?

LIVE-Ticker: Österreich vs. Schweiz (16:20 Uhr) >>>

Deutschland gegen die USA unter Zugzwang

Am Abend richten sich die Augen auf das Duell der DEB-Auswahl gegen die USA. Deutschland braucht nach drei Niederlagen zum Auftakt endlich ein Erfolgserlebnis. Auch die USA bleib mit bisher nur einem Sieg hinter den Erwartungen zurück. LIVE-Ticker>>>

Parallel dazu will Schweden gegen Slowenien seiner Favoritenrolle gerecht werden.

Die Spiele am Mittwoch im Überblick: