Suche
    news

    Nach Haft in Israel: Ehemaliger ÖSV Abfahrer freigelassen

    Der Aktivist ist nach Festnahme in Israel frei – nach Gaza-Hilfsmission befindet er sich jetzt via Athen auf dem Weg nach Österreich.

    Nach Haft in Israel: Ehemaliger ÖSV Abfahrer freigelassen Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Der ehemalige ÖSV-Abfahrer Julian Schütter ist nach seiner Inhaftierung in Israel wieder frei und auf dem Weg nach Österreich.

    In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangene Woche drang er per Boot als Teil einer humanitären Hilfsmission für Gaza ins israelische Hoheitsgebiet ein. Das Schiff erreichte den Gaza-Streifen aber nicht.

    Schütter wurde gemeinsam mit drei anderen österreichischen Aktivisten ins Gefängnis Ktzi'ot gebracht. Dort sollen laut "Global Movement to Gaza" menschenunwürdige Bedingungen geherrscht haben. 

    Wie die Organisation am Montag mitteilt, sind Schütter und drei weitere österreichische Aktivisten freigelassen worden. Zunächst werden die vier nach Athen gebracht, wo sie sich einem medizinischen Check-Up unterziehen müssen. 

    Danach erfolgt die Weiterreise nach Wien, und möglicherweise nach Salzburg.

    Ex-ÖSV-Speedspezialist wird in Israel verhaftet

    Ex-ÖSV-Speedspezialist wird in Israel verhaftet

    Ski Alpin

    Mehr zum Thema

    Ex-ÖSV-Speedspezialist wird in Israel verhaftet

    Ex-ÖSV-Speedspezialist wird in Israel verhaftet

    Ski Alpin
    27
    Feller gibt zu: "Im Sommer gab's ein paar Schwierigkeiten"

    Feller gibt zu: "Im Sommer gab's ein paar Schwierigkeiten"

    Ski Alpin - Weltcup Herren
    Das Programm für den Ski-Weltcup-Auftakt 2025 in Sölden

    Das Programm für den Ski-Weltcup-Auftakt 2025 in Sölden

    Ski Alpin
    Toller Erfolg für Katharina Liensberger

    Toller Erfolg für Katharina Liensberger

    Ski Alpin
    5
    Die Sommerbilder der Ski-Stars

    Die Sommerbilder der Ski-Stars

    Ski Alpin - Diashows
    Nici Schmidhofer übernimmt neue Rolle beim ORF

    Nici Schmidhofer übernimmt neue Rolle beim ORF

    Ski Alpin - Weltcup Damen
    5
    "Tipptopp" - Hintermann vor Comeback nach Krebs-Diagnose

    "Tipptopp" - Hintermann vor Comeback nach Krebs-Diagnose

    Ski Alpin - Weltcup Herren
    1
    Hirscher-Ski-Firma weist Millionen-Verlust auf

    Hirscher-Ski-Firma weist Millionen-Verlust auf

    Ski Alpin
    23

    Kommentare