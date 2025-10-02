Suche
    news

    Ex-ÖSV-Speedspezialist wird in Israel verhaftet

    Der Steirer drang als Teil einer Schiffsflotte in israelisches Hoheitsgebiet ein.

    Ex-ÖSV-Speedspezialist wird in Israel verhaftet Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    In seiner aktiven Zeit schaffte es ÖSV-Skifahrer Julian Schütter mehr aufgrund seiner Klimaschutz-Aktivitäten und als Mitglied der "Letzten Generation" in die Schlagzeilen als mit sportlichen Erfolgen.

    Mittlerweile hat der 27-jährige Steirer seine Profi-Karriere zwar seit zwei Jahren beendet, für Aufsehen sorgt er aber weiterhin.

    Schütter wurde in dieser Woche laut eines Instagram-Videos von "moventtogaza.austria" in Israel als Teil der "Global Sumud Flotilla" verhaftet. Bei dieser humanitären Hilfsmission für Gaza drang das Boot der Aktivisten, zu denen auch Klima-Aktivistin Greta Thunberg zählt, in israelisches Hoheitsgebiet ein.

    Wie im Vorfeld vom Staat Israel angekündigt, wurden die Beteiligten daraufhin in Haft genommen. Israel versucht seit der Terror-Attacke der Hamas im Jahr 2023 den Gaza-Streifen militärisch unter Kontrolle zu bringen.

    Die Sommerbilder der Ski-Stars

    Vorschau
    Mirjam Puchner
    Lara Colturi

    Slideshow starten

    84 Bilder

    Mehr zum Thema

    Nach Haft in Israel: Ehemaliger ÖSV Abfahrer freigelassen

    Nach Haft in Israel: Ehemaliger ÖSV Abfahrer freigelassen

    Ski Alpin
    12
    Feller gibt zu: "Im Sommer gab's ein paar Schwierigkeiten"

    Feller gibt zu: "Im Sommer gab's ein paar Schwierigkeiten"

    Ski Alpin - Weltcup Herren
    Das Programm für den Ski-Weltcup-Auftakt 2025 in Sölden

    Das Programm für den Ski-Weltcup-Auftakt 2025 in Sölden

    Ski Alpin
    Toller Erfolg für Katharina Liensberger

    Toller Erfolg für Katharina Liensberger

    Ski Alpin
    5
    Die Sommerbilder der Ski-Stars

    Die Sommerbilder der Ski-Stars

    Ski Alpin - Diashows
    Nici Schmidhofer übernimmt neue Rolle beim ORF

    Nici Schmidhofer übernimmt neue Rolle beim ORF

    Ski Alpin - Weltcup Damen
    5
    "Tipptopp" - Hintermann vor Comeback nach Krebs-Diagnose

    "Tipptopp" - Hintermann vor Comeback nach Krebs-Diagnose

    Ski Alpin - Weltcup Herren
    1
    Hirscher-Ski-Firma weist Millionen-Verlust auf

    Hirscher-Ski-Firma weist Millionen-Verlust auf

    Ski Alpin
    23

    Kommentare