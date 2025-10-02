Ex-ÖSV-Speedspezialist wird in Israel verhaftet

In seiner aktiven Zeit schaffte es ÖSV-Skifahrer Julian Schütter mehr aufgrund seiner Klimaschutz-Aktivitäten und als Mitglied der "Letzten Generation" in die Schlagzeilen als mit sportlichen Erfolgen.

Mittlerweile hat der 27-jährige Steirer seine Profi-Karriere zwar seit zwei Jahren beendet, für Aufsehen sorgt er aber weiterhin.

Schütter wurde in dieser Woche laut eines Instagram-Videos von "moventtogaza.austria" in Israel als Teil der "Global Sumud Flotilla" verhaftet. Bei dieser humanitären Hilfsmission für Gaza drang das Boot der Aktivisten, zu denen auch Klima-Aktivistin Greta Thunberg zählt, in israelisches Hoheitsgebiet ein.

Wie im Vorfeld vom Staat Israel angekündigt, wurden die Beteiligten daraufhin in Haft genommen. Israel versucht seit der Terror-Attacke der Hamas im Jahr 2023 den Gaza-Streifen militärisch unter Kontrolle zu bringen.

