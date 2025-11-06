Matthias Mayer kehrt als Trainer zum ÖSV zurück

Matthias Mayer hat eine neue Aufgabe gefunden. Der dreifache Olympiasieger ist als Betreuer für den C-Kader zuständig. Derzeit unterstützt der 35-jährige Kärntner in Tirol den ÖSV-Speed-Nachwuchs.

"Die Jungen sind voll motiviert und ich probiere ihnen das Beste mitzugeben", so Mayer im "ORF"-Interview. Die Aufgabe bereite ihm "großen Spaß und Freude". Einer dieser Jungen ist Tim Ranner, der Sohn von Ex-Teamkollege Klaus Kröll. Der 19-Jährige bezeichnet die Zusammenarbeit mit Mayer als "riesengroße Ehre".

Seine psychischen Probleme hat Matthias Mayer überwunden. "Es war keine leichte Zeit. Es ist mir mental einfach nicht gut gegangen. Vielleicht bin ich nach dem Rücktritt auch einfach in ein mentales Loch gefallen. Wichtig ist aber, dass man im Leben immer weitermacht. Das passiert jetzt auch."