Zum Start des Deutschland-Cups fängt sich das ÖEHV-Team eine hohe Niederlage ein.

Mit 2:6 verliert die Mannschaft von Roger Bader gegen die Slowakei.

Das Unheil nimmt aus österreichischer Sicht schon früh seinen Lauf: Cajokovic bringt die Gegner schon nach zwei Minuten in Führung. In den darauf folgenden neun Minuten entscheidet die Slowakei die Partie bereits.

Cehlarik (5.) macht das 2:0. Und Sukel (7.) erzielt das dritte Tor, ehe Cacho (11.) gar zum 4:0 trifft. Zum Ende des Anfangsdrittels steht es nach einem Powerplay-Treffer von Sukel gar 5:0.

Ehrentore von Schneider und Thaler

Der Ausgang ist im Mitteldrittel also bereits besiegelt. Immerhin kommt Peter Schneider (36.) zum ersten Ehrentreffer für den ÖEHV.

Das letzte Drittel nutzt Lucas Thaler (49.), um noch auf 2:5 zu verkürzen. Den Schlusspunkt setzt jedoch ein Slowake: Sukel (59.) markiert mit seinem dritten Treffer, der trotz einer Abseitssituation zählte, den 6:2-Endstand

Schmerzhafte Premiere für Sintschnig

Davor endet das Debüt des 16-jährigen Paul Sintschnig schmerzhaft. Der VSV-Stürmer kracht sieben Minuten vor dem Ende mit hohem Tempo gegen die Bande und muss die Partie - offenbar verletzt - vorzeitig beenden.

Am Samstag trifft das ÖEHV-Team auf Deutschland.