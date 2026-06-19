US-Star Pulisic droht Ausfall gegen Australien

Christian Pulisic trainierte am Donnerstag zum vierten Mal in Folge separat von seinen US-Teamkollegen.

Der Grund dafür ist eine Verletzung an der linken Wade. Deshalb ist es unklar, ob er am Freitag in Seattle im zweiten WM-Spiel der Amerikaner gegen Australien einsatzfähig sein wird.

Besser als am letzten Freitag

US-Trainer Mauricio Pochettino sagte, Pulisic sei in einer "viel besseren" Verfassung als am vergangenen Freitag.

In der Halbzeit wurde er beim 4:1-Sieg der Amerikaner gegen Paraguay ausgewechselt.

"Wir werden sehen", sagte Pochettino. "Im Moment warten wir ab. Wenn er morgen nicht einsatzfähig ist, wird er für das nächste Spiel zur Verfügung stehen."

Pulisic trainierte unter der Woche nicht mit seinen Teamkollegen in ihrer Basis in Orange County und auch nicht am Donnerstagmorgen im Husky Soccer Stadium auf dem Campus der University of Washington. Am Donnerstag war er immerhin kurz bei der Besprechung dabei, begab sich danach aber in den Kraftraum.