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WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Schottland vs. Marokko

WM 2026 heute live: Wo läuft Schottland gegen Marokko am Samstag ab 0:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Schottland vs. Marokko Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Samstag mit dem Spiel Schottland gegen Marokko (Samstag, ab 0:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV & ServusTV On. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel exklusiv bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Freitag, 19.06., 21:00 Uhr: USA vs. Australien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Samstag, 20.06., 00:00 Uhr: Schottland vs. Marokko

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Samstag, 20.06., 03:00 Uhr: Brasilien vs. Haiti

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Samstag, 20.06., 05:00 Uhr: Türkei vs. Paraguay

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Alle Tabellen der WM 2026 >>>

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