Die Montreal Canadiens sichern sich das letzte NHL-Halbfinalticket!

Das Franchise von David Reinbacher und Vinzenz Rohrer setzt sich in Spiel 7 der Serie gegen die Buffalo Sabres mit 3:2 nach Overtime durch.

Danault (5.) und Bolduc (15.) bringen die Gäste aus Kanada bereits früh auf Kurs, die Sabres kämpfen sich aber durch Greenway (34.) und Dahlin (47.) zurück.

Carolina Hurricanes als letzte Hürde

Für die Erlösung auf Seiten der Kanadier sorgt am Ende Alex Newhook, der nach 72 Spielminuten das Goldtor erzielt. David Reinbacher steht bei den Montreal Canadiens nicht im Kader.

In der letzten Runde vor dem Stanley-Cup-Final treffen die Canadiens auf die Carolina Hurricanes. Das erste Spiel findet in der Nacht auf Freitag in Montreal statt.

In der Western Conference treten die Colorado Avalanche, die bislang erst ein Playoff-Spiel verloren haben, gegen die Vegas Golden Knights an.