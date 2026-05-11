KAC-Ikone wechselt ins Profi-Trainerteam
Der ehemalige Kapitän der Rotjacken arbeitet künftig in der Kampfmannschaft des Klubs.
Der KAC stellt Christoph Brandner als neuen Assistant Coach der Kampfmannschaft vor.
Der Ex-Kapitän fungiert seit 2014 als Trainer in der Organisation und wird ab sofort Head Coach Kirk Furey unterstützen. Zuletzt arbeitete Brandner als Head Coach der U18.
Neben seiner Aufgabe in Klagenfurt arbeitet er als Assistant Coach von Roger Bader im österreichischen Nationalteam. Dort ist er ebenso an der Seite von Kirk Furey tätig.