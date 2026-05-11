Neuzugang für die Vienna Capitals!

Der Klub aus der win2day ICE Hockey League verpflichtet Konstantin Komarek. Das gaben die Caps am Montag offiziell bekannt.

Damit kehrt der gebürtige Wiener nach zuletzt zehn Spielzeiten in Schweden, der KHL und der Schweiz nach Österreich zurück. Komarek absolvierte im Laufe seiner Karriere 367 Einsätze in Schwedens Topliga.

Zuletzt stand Komarek drei Spielzeiten für Västerås IK in der HockeyAllsvenskan auf dem Eis. In Österreich spielte der Angreifer von 2012/13 vier Jahre lang für Red Bull Salzburg.

Unterschreibt für zwei Jahre

Für das ÖEHV-Team bestritt der mittlerweile aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Komarek 62 Spiele. Der Wiener repräsentierte Österreich bei drei A-Weltmeisterschaften, zuletzt 2019.

Bei den Capitals unterschreibt der 33-Jährige nun einen Zweijahresvertrag.

"Den Gedanken, wieder in Wien zu wollen spielen, hatte ich schon länger im Kopf. Hier hat für mich alles begonnen. Ich selbst habe als junger Bub den Caps zugeschaut und davon geträumt, hier auf dem Eis zu stehen", wird Komarek in der Aussendung zitiert.

"Der Zeitpunkt für den Wechsel nach Wien ist für mich und meine Familie genau richtig. Mich zeichnen zwar meine Spielmacherqualitäten aus, doch ich habe lange genug in Schweden gespielt, da hat das Spielsystem hohe Priorität. Ich selbst sehe es ebenfalls als sehr wichtig an und werde meinen Teil beitragen, um die Vorgaben von Mike Stewart umzusetzen."

"Konstantin und ich führten in den vergangenen Wochen intensive Gespräche und konnten uns schnell auf diese Zusammenarbeit einigen. Wir bekommen einen Spieler aus Wien, der im Laufe seiner Karriere in den besten Ligen Europas zu überzeugen wusste und daher auch jede Menge Erfahrung auf hohem Niveau zu uns mitbringt", so Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Caps.

Dolezal weiter: "Er ist mit hoher Spielintelligenz und Kreativität ausgestattet. Konstantin kann das Spiel auf der gesamten Eisfläche, sowohl im Angriff als auch in der Defensive, beeinflussen und ist ein Aktivposten im Powerplay. Wir freuen uns, ihn und seine Familie in der Caps-Family begrüßen zu dürfen."