Les Canadiens ont rappelé Owen Beck, Adam Engstrom, David Reinbacher et Florian Xhekaj du Rocket de Laval à titre de réservistes (black aces) pour les séries éliminatoires.— x - Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) May 11, 2026
The Canadiens have recalled Owen Beck, Adam Engstrom, David Reinbacher and Florian Xhekaj from the Laval… pic.twitter.com/JARmratcQA
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Bitter für ÖEHV-Team! NHL-Export fehlt bei WM
Der Vorarlberger wird von den Montreal Canadiens für die NHL-Playoffs nominiert und wird daher nicht zur A-WM in Zürich reisen.
Absage für die Eishockey-WM in der Schweiz!
Österreich muss ab 16. Mai im Team auf David Reinbacher verzichten. Er wird von Montreal für die Playoffs nominiert.
Neben dem Hohenemser werden auch Owen Beck, Adam Engstrom und Florian Xhekaj hochgezogen.
Erst im April gab der 21-Jährige sein durchaus erfolgreiches NHL-Debüt für Montreal. Nach zwei Spielen in der NHL wurde er zurück zu Laval Rocket beordert, welche jüngst aus dem AHL-Playoff ausgeschieden sind.