Bitter für ÖEHV-Team! NHL-Export fehlt bei WM

Absage für die Eishockey-WM in der Schweiz!

Österreich muss ab 16. Mai im Team auf David Reinbacher verzichten. Er wird von Montreal für die Playoffs nominiert.

Neben dem Hohenemser werden auch Owen Beck, Adam Engstrom und Florian Xhekaj hochgezogen.

Erst im April gab der 21-Jährige sein durchaus erfolgreiches NHL-Debüt für Montreal. Nach zwei Spielen in der NHL wurde er zurück zu Laval Rocket beordert, welche jüngst aus dem AHL-Playoff ausgeschieden sind.