Hirscher gewinnt Rechtsstreit

Im Rechtsstreit mit der FIS ist der Oberste Gerichtshof der Argumentation der Skifirma von Marcel Hirscher gefolgt. Die Red-Bull-Werbung auf den Skiern sei zulässig.

Hirscher gewinnt Rechtsstreit Foto: © GEPA
Der rote Stier von Red Bull im Van-Deer-Logo muss vorläufig nicht mehr abgeklebt werden auf den Weltcup-Skiern.

Im Rechtsstreit mit der FIS hat der Oberste Gerichtshof zugunsten der Skifirma von Marcel Hirscher entschieden. Laut OGH-Urteil sei diese Einschränkung unzulässig.

Der Weltverband FIS akzeptiert auf Skiern nur Werbung von Skiherstellern, aus diesem Grund wurde das Red-Bull-Logo als Werbung bislang abgelehnt. Seitens Van Deer wurde vor Gericht mit dem "Herstellerprinzip" argumentiert: Denn Red Bull hält 51 Prozent an der Skifirma Van Deer. Dieser Argumentation folgte der Oberste Gerichtshof.

Laut OGH-Urteil handelt es sich jedoch nur um eine vorläufige Entscheidung.

