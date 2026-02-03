Der rote Stier von Red Bull im Van-Deer-Logo muss vorläufig nicht mehr abgeklebt werden auf den Weltcup-Skiern.

Im Rechtsstreit mit der FIS hat der Oberste Gerichtshof zugunsten der Skifirma von Marcel Hirscher entschieden. Laut OGH-Urteil sei diese Einschränkung unzulässig.

Der Weltverband FIS akzeptiert auf Skiern nur Werbung von Skiherstellern, aus diesem Grund wurde das Red-Bull-Logo als Werbung bislang abgelehnt. Seitens Van Deer wurde vor Gericht mit dem "Herstellerprinzip" argumentiert: Denn Red Bull hält 51 Prozent an der Skifirma Van Deer. Dieser Argumentation folgte der Oberste Gerichtshof.

Laut OGH-Urteil handelt es sich jedoch nur um eine vorläufige Entscheidung.