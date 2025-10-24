NEWS

Hier siehst du den Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden im TV und Stream

Der Ski-Weltcup startet an diesem Wochenende in Sölden in die neue Saison. Die Übertragungszeiten für die beiden Riesentorläufen.

Hier siehst du den Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden im TV und Stream Foto: © GEPA
Der traditionelle Saisonstart in Sölden steht vor der Tür. Uund wie gewohnt serviert der ORF die TV-Bilder live ins Wohnzimmer.

Beide Riesentorläufe auf dem Rettenbachferner werden live auf ORF 1 übertragen:

  • Damen-RTL - Samstag, 25. Oktober - 10 bzw. 13 Uhr

  • Herren-RTL - Sonntag, 26. Oktober – 10 bzw. 13 Uhr.

Der komplette Zeitplan für Sölden>>>

Die Kommentatoren und Expert:innen

Die Übertragungen beginnen jeweils um 9:25 Uhr. Für den 2. Durchgang steigt der ORF um 12:30 Uhr ins Geschehen ein. LIVE-Streams>>>

Die Kommentatoren sind Peter Brunner und Nicole Hosp für die Damen sowie Oliver Polzer und Hans Knauß für die Herren. Durch die Sendung führt Rainer Pariasek, unterstützt von Benni Raich.

Die 1. Durchgänge zeigt der ORF in kompletter Länge in Live-Streams.

Auch bei Eurosport und ZDF

Eurosport überträgt die beiden Rennen ebenfalls live. Das ZDF zeigt jeweils die 2. Durchgänge im TV. Die ersten Läufe sind im Stream auf sportstudio.de zu sehen.

