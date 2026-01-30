Nach Sturz: Lindsey Vonn meldet sich zu Wort

"Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist" - mit diesen Worten beendet Lindsey Vonn ihr Statement nach dem schweren Sturz bei der Abfahrt in Crans-Montana.

Die US-Amerikanerin meldete sich auf ihrem Instagram-Account und bestätigte, dass sie sich ihr linkes Knie verletzt hat. "Ich werde die Situation jetzt mit den Ärzten und dem Team besprechen und dann weitere Tests durchführen."

Gleichzeitig hat sie eine Woche vor den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo ihren großen Traum weiterhin nicht aufgegeben. "Es ist eine sehr schwierige Situation... aber wenn ich eines weiß, dann wie man zurückkommt."

Die 41-Jährige schreibt weiter: "Der Traum von Olympia ist noch nicht vorbei."

Das erste Abfahrtstraining auf der Tofana in Cortina d'Ampazzo steht bereits am nächsten Donnerstag an, die Abfahrt ist am 8. Februar auch die erste Medaillen-Entscheidung der Frauen.