NEWS

Abfahrtstraining der Männer in Crans-Montana abgesagt

Nach den schweren Stürzen bei den Frauen wird es am Freitag auch bei den Männern kein Abfahrts-Training geben.

Abfahrtstraining der Männer in Crans-Montana abgesagt Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Nach dem Abbruch der Weltcup-Abfahrt der alpinen Skifrauen in Crans-Montana ist am Freitag im Schweizer Wintersportort das Abfahrtstraining der Männer abgesagt worden.

Grund waren die ungünstigen Wetterbedingungen. Für Samstag (9:00 Uhr) ist noch ein weiteres Training geplant, am Sonntag (11:00 Uhr/live ORF 1 und im LIVE-Ticker) soll das letzte Rennen vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Szene gehen.

Mehr zum Thema

Hütter über Abbruch in Crans-Montana: "Verstehe ich nicht"

Hütter über Abbruch in Crans-Montana: "Verstehe ich nicht"

Ski Alpin
6
FIS bricht Crans-Montana-Abfahrt nach schweren Stürzen ab!

FIS bricht Crans-Montana-Abfahrt nach schweren Stürzen ab!

Ski Alpin
13
Olympia in Gefahr? Vonn stürzt heftig in Crans-Montana

Olympia in Gefahr? Vonn stürzt heftig in Crans-Montana

Ski Alpin
4
Abbruch! Abfahrt in Crans Montana nach Sturzserie gestoppt

Abbruch! Abfahrt in Crans Montana nach Sturzserie gestoppt

Ski Alpin
Die Startliste für die Frauen-Abfahrt in Crans-Montana

Die Startliste für die Frauen-Abfahrt in Crans-Montana

Ski Alpin
Verkürzte Strecke bei Frauen-Abfahrt in Crans-Montana

Verkürzte Strecke bei Frauen-Abfahrt in Crans-Montana

Ski Alpin
Olympia-Norm erfüllt, dennoch Absage für deutschen Abfahrer

Olympia-Norm erfüllt, dennoch Absage für deutschen Abfahrer

Olympia

Kommentare

Ski-Weltcup Herren Alpiner Ski-Weltcup Crans Montana Wintersport Ski Alpin