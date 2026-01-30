Abfahrtstraining der Männer in Crans-Montana abgesagt

Nach dem Abbruch der Weltcup-Abfahrt der alpinen Skifrauen in Crans-Montana ist am Freitag im Schweizer Wintersportort das Abfahrtstraining der Männer abgesagt worden.

Grund waren die ungünstigen Wetterbedingungen. Für Samstag (9:00 Uhr) ist noch ein weiteres Training geplant, am Sonntag (11:00 Uhr/live ORF 1 und im LIVE-Ticker) soll das letzte Rennen vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Szene gehen.