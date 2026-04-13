NEWS

Ex-Ski-Star hat neue Aufgabe als Eishockey-Coach

Der einstige Gesamtweltcupsieger war bereits im Eishockey-Umfeld tätig und arbeitet nun eine Liga tiefer.

Ex-Ski-Star hat neue Aufgabe als Eishockey-Coach Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Was machen Ski-Stars eigentlich nach ihrer Karriere?

Im Falle von Carlo Janka, Gesamtweltcupsieger der Saison 2009/10, Olympiasieger und Weltmeister lässt sich diese Frage mit Eishockey beantworten.

Der Schweizer heuert nämlich als Athletiktrainer beim EHC Wetzikon an. Der Klub spielt in der MyHockeyLeague, die dritthöchste Spielklasse im Schweizer Eishockey.

Janka sammelte bereits beim EHC Chur eine Liga höher Erfahrung als Athletikcoach und hat beim EHC Wetzikon nun eine neue Aufgabe gefunden.

Die 20 Männer mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#18 - Gustav Thöni (Italien)
#18 - Peter Müller (Schweiz)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

David Reinbacher: Sein steiniger Weg in die NHL

David Reinbacher: Sein steiniger Weg in die NHL

NHL
4
In der Verlängerung! Rossi schießt Vancouver zum Sieg

In der Verlängerung! Rossi schießt Vancouver zum Sieg

NHL
1
Traumhaftes NHL-Debüt für Reinbacher!

Traumhaftes NHL-Debüt für Reinbacher!

NHL
4
Ortlieb, Schwarz & Co: Alle Österreichischen Ski-Meister 2026

Ortlieb, Schwarz & Co: Alle Österreichischen Ski-Meister 2026

Ski Alpin
Reinbacher rückt nach Verletzung in NHL-Kader auf!

Reinbacher rückt nach Verletzung in NHL-Kader auf!

NHL
14
Sensationssieg im Slalom bei österreichischen Meisterschaften

Sensationssieg im Slalom bei österreichischen Meisterschaften

Ski Alpin
1
Unerwartet: Salzburgerin übernimmt deutsche Biathletinnen

Unerwartet: Salzburgerin übernimmt deutsche Biathletinnen

Biathlon
2

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Eishockey Carlo Janka