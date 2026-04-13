Ex-Ski-Star hat neue Aufgabe als Eishockey-Coach

Was machen Ski-Stars eigentlich nach ihrer Karriere?

Im Falle von Carlo Janka, Gesamtweltcupsieger der Saison 2009/10, Olympiasieger und Weltmeister lässt sich diese Frage mit Eishockey beantworten.

Der Schweizer heuert nämlich als Athletiktrainer beim EHC Wetzikon an. Der Klub spielt in der MyHockeyLeague, die dritthöchste Spielklasse im Schweizer Eishockey.

Janka sammelte bereits beim EHC Chur eine Liga höher Erfahrung als Athletikcoach und hat beim EHC Wetzikon nun eine neue Aufgabe gefunden.