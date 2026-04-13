David Reinbacher darf über ein gelungenes NHL-Debüt jubeln!

Beim 4:1-Erfolg der Montreal Canadiens über die New York Islanders erzielt Reinbacher einen Assist beim 3:0 durch Alex Newhook. Der Hohenemser kommt auf 11:17 Minuten Eiszeit, schießt zwei Mal aufs Tor, blockt zwei Schüsse und verbucht einen Hit.

Die schon im Playoff stehenden Canadiens hatten den 21-jährigen Verteidiger aus der AHL vom Farmteam Laval Rocket hochgezogen, nachdem Defender Noah Dobson eine Verletzung erlitten hatte. Alle Infos >>>

Mit Laval war der ÖEHV-Abwehrspieler in der Nacht auf Samstag und Sonntag im Einsatz, es war damit sein drittes Spiel innerhalb von drei Tagen.

Reinbacher wurde 2023 von den Kanadiern im Draft an der fünften Position ausgewählt. Auch wegen einer Verletzung war ihm ein Auftritt in der NHL bisher verwehrt geblieben.