Unerwartet: Salzburgerin übernimmt deutsche Biathletinnen

Sandra Flunger ist die neue Cheftrainerin der deutschen Biathletinnen!

Am Montag stellt der Deutsche Skiverband die Salzburgerin offiziell als neue Trainerin der Frauenmannschaft vorgestellt.

Flunger verlässt damit nach acht Jahren die Schweiz. Dort fungierte sie als Cheftrainerin der Schweizer Biathletinnen sowie in den vergangenen beiden Winter zusätzlich auch als Cheftrainerin bei den Männern.

"Deutschland gehört zu den Topadressen, daher ist das eine super spannende Aufgabe für mich. Nachdem die Anfrage kam, hat das Gefühl bei mir sehr schnell gepasst. Ich hätte einige Möglichkeiten gehabt, habe diese deshalb aber nicht weiter verfolgt", so die 44-Jährige gegenüber der "Krone".