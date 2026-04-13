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Nach Overtime
3:4
1:2 , 0:0 , 2:1
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In der Verlängerung! Rossi schießt Vancouver zum Sieg

Der Österreicher sorgt mit seinem Treffer per Direktschuss in der Overtime für den Sieg.

In der Verlängerung! Rossi schießt Vancouver zum Sieg Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Marco Rossi hat sein zwölftes NHL-Saisontor erzielt.

Der Vorarlberger sorgt mit seinem Direktschuss in der Overtime kurz vor Schluss für den 4:3-Sieg der Vancouver Canucks über die Anaheim Ducks.

Vancouver dreht einen 0:1-Rückstand in eine 3:1-Führung um, die Ducks können aber binnen weniger als zwei Minuten ausgleichen. In der Overtime besiegelt dann der 24-Jährige neun Sekunden vor Schluss nach einem Pass von Jake DeBrusk per Direktabnahme den Sieg.

Zudem liefert der Österreicher beim zwischenzeitlichen 2:1 einen Assist. Der Center hält nach 48 Saisonspielen bei 34 Punkten (zwölf Tore, 22 Assists).

Er steht 18:49 Minuten am Eis, gibt zwei Torschüsse ab und gewinnt 33,3 Prozent seiner Faceoffs. Außerdem wird der Vorarlberger zum Third Star of the Game gewählt.

Die Canucks gastieren in ihren letzten beiden Saisonspielen bei den Los Angeles Kings und Edmonton Oilers.

Alle Österreicher, die im NHL-Draft gepickt wurden

Martin Hohenberger
Gregor Baumgartner

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