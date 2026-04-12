Reinbacher rückt nach Verletzung in NHL-Kader auf!

Der österreichische Verteidiger David Reinbacher ist nach einer Verletzung von Noah Dobson in den NHL-Kader der Montreal Canadiens aufgerückt, wie die Kanadier bekanntgeben.

Dobson fällt vorerst aus, wodurch sich für Reinbacher die nächste Chance auf Einsätze in der NHL ergibt. In der AHL kommt der ÖEHV-Legionär diese Saison auf 57 Einsätze, in denen ihm 24 Punkte gelangen. Reinbacher steht bei einer +18 in 2025/26.

Der Vorarlberger wurde 2023 in der ersten Runde gedraftet und steht seitdem bei den Canadiens unter Vertrag.