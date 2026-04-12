Reinbacher rückt nach Verletzung in NHL-Kader auf!

Les Canadiens ont rappelé le défenseur David Reinbacher du Rocket de Laval.— x - Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) April 12, 2026
The Canadiens have recalled defenseman David Reinbacher from the Laval Rocket. pic.twitter.com/ggXt1ORyCV
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