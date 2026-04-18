Nach Sturz: Schweizer Abfahrts-Star wurde operiert

Verletzungspech für Alexis Monney!

Der Schweizer Speed-Fahrer ist während den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz gestürzt und zog sich dabei eine Verletzung am rechten Handgelenk zu.

Fraktur des Mondbeins

Untersuchungen ergaben eine Fraktur des Mondbeins im rechten Handgelenk.

Monney wurde bereits erfolgreich operiert, wie der Schweizer Skiverband bekanntgibt.

Kommende Saison nicht in Gefahr

Der 26-Jährige wird in den kommenden zwei Monaten eine Schiene tragen müssen.

Für die Vorbereitung auf die kommende Winter-Saison dürfte er jedoch rechtzeitig wieder fit werden.

Monney fuhr vergangene Weltcup-Saison bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen und beim Super-G in Livigno jeweils als Zweiter aufs Podest.

In der Saison davor gewann er in Bormio sein erstes Weltcup-Rennen und gewann bei der Ski-WM in Saalbach Silber in der Team-Kombination sowie Bronze in der Abfahrt.