Crans-Abfahrt der Frauen wird Anfang März nachgeholt

Das in der vergangenen Woche in Crans-Montana abgebrochene und schließlich abgesagte Weltcuprennen der alpinen Ski-Abfahrerinnen wird am 6. März in Val di Fassa nachgeholt.

Das gab die FIS am Samstag bekannt. Der Schauplatz in den Dolomiten wartet damit mit zwei Abfahrten (Freitag und Samstag) sowie einem Super-G (Sonntag) auf.

Es sind die letzten Speed-Rennen vor dem Weltcup-Finale in Kvitfjell (21. - 25. März).