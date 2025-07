Babyglück für Ex-Ski-Stars

Marie-Michele Gagnon und Travis Ganong sind Eltern! Wie die beiden auf Instagram bekanntgaben, bereichert seit dem 16. Juli Sohn Felix ihr Leben. Es ist das erste Kind für die beiden Ex-Ski-Stars, die 2023 gemeinsam ihren Rücktritt vom professionellen Skisport bekanntgegeben hatten.

Vor einem Jahr folgte nach 16 Jahren Beziehung die Hochzeit, nun sind die Kanadierin und der US-Amerikaner also Eltern.

Marie-Michele Gagnon bestritt in ihrer Karriere 273 Rennen, 2013/14 holte sie die Kristallkugel in der Alpinen Kombination. Ihr Mann Ganong wurde 2015 Vize-Weltmeister in der Abfahrt, er kam auf 189 Weltcup-Rennen.